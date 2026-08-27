Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έξι ζητήματα έβαλαν χθες στο τραπέζι οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα, οι οποίες παρακάθισαν σε συνεδρία στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, με σκοπό να εξετάσουν το κυβερνητικό νομοσχέδιο σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Βασικότερο εξ αυτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», ήταν το σημείο που αφορά στο πέναλτι του 12%, με τις ομάδες εργαζομένων που αφυπηρετούν υποχρεωτικά πριν από το 63ο έτος της ηλικίας τους, να εισηγούνται την πλήρη κατάργηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής, με το αιτιολογικό ότι δεν αφυπηρετούν ηθελημένα πριν από τα 63, αλλά υποχρεωτικά.

Αναλυτικότερα, οι οργανώσεις συζήτησαν τόσο θέματα, τα οποία αφορούν τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα, αλλά και ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ειδικότερα, τα έξι βασικά θέματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι είναι: (α) Ο συντελεστής υπολογισμού της βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης, (β) η αναλογιστική μείωση, λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, (γ) η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (δ) η πραγματική στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, (ε) η καταβολή εισφορών σε περιπτώσεις εργοδότησης μετά το 65ο έτος ηλικίας και (στ) το θέμα όσων διά νόμου αφυπηρετούν σε ηλικία μικρότερη των 63 ετών, όπως οι αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», το βασικότερο εκ των θεμάτων που τέθηκε, αφορούσε το πέναλτι του 12%. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το ζήτημα αυτό, τέθηκε έντονα κυρίως από τους αστυνομικούς και σε μικρότερο βαθμό από στρατιωτικούς και δασκάλους. Τι αφορούσε; Οι πιο πάνω ομάδες εργαζομένων, (αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και δάσκαλοι) αφυπηρετούν υποχρεωτικά σε ηλικία μικρότερη, όχι μόνο του 65ου έτους που είναι η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά και του 63ου έτους, που θεωρείται ως ηλικία πρόωρης αφυπηρέτησης και υπάρχει η επιβολή της αναλογιστικής αναπροσαρμογής. Οι αστυνομικοί, όπως λέχθηκε στη χθεσινή συνάντηση, αφυπηρετούν υποχρεωτικά στα 62 και οι στρατιωτικοί πολύ πιο κάτω, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως να φτάσει την ηλικία των 55 ή 57 ετών. Ως εκ τούτου, το αίτημα που τέθηκε ήταν, εφόσον η ηλικία αφυπηρέτησης είναι υποχρεωτικά κάτω από τα 63 χρόνια, να αφαιρεθεί το πέναλτι του 12% για τις συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων και να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη. Εδώ βέβαια να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, δεν λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη του ΤΚΑ, αλλά μόνο το βασικό κομμάτι, για το οποίο η συνεισφορά τους είναι πιο χαμηλή, από τη συνεισφορά των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, θα ζητηθούν διευκρινίσεις και για την περίοδο που θα ακολουθήσει τον τερματισμό της προωθούμενης κυβερνητικής πρότασης, οπόταν και αναμένεται ότι το πέναλτι θα υπολογίζεται στη βάση μονάδων. Οι οργανώσεις του κρατικού τομέα ζήτησαν διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο που θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό.

Μετά τη χθεσινή συνάντηση, το ζήτημα αυτό, όπως επίσης και τα προαναφερθέντα, θα τεθούν στην αυριανή συνεδρία του Εργατικού Σώματος. Εδώ πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, είχε αναφέρει σε αρκετές περιπτώσεις, ότι όποιο αίτημα κατατεθεί και το οποίο έχει πρόσθετο κόστος, θα πρέπει να κατατεθεί και εισήγηση για ανάλογη μείωση σε ένα άλλο κομμάτι, ώστε να υπάρξει ισοζυγισμός στα ποσά.

Στη συνάντηση του Συντονιστικού Φορέα Οργανώσεων και Συνδέσμων Κρατικού τομέα, συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και των Συνδέσμων Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΑΑΚ), Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Πυροσβεστών Κύπρου (ΣΥΠΥΚ), Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ).

Στο μεταξύ, όπως έχει αναφερθεί, αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, αναμένεται να συνέλθει σε δεύτερη διαδοχική συνεδρία το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Όπως προκύπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δεν αναμένεται να τοποθετηθούν επισήμως επί του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το Σώμα θα αναλωθεί σε διευκρινίσεις και απορίες που έχουν προκύψει, ενώ ενδεχομένως να κατατεθούν προτάσεις από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων, σε σχέση με θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Ένα εξ αυτών, είναι το κομμάτι που αφορά στο πέναλτι του 12%, με τις συντεχνίες κατά κύριο λόγο, να μην παρουσιάζονται ικανοποιημένες όσον αφορά στην κυβερνητική πρόταση και να ετοιμάζουν αντιπροτάσεις, ώστε να προκύψει μεγαλύτερο όφελος προς τους συνταξιούχους που αφυπηρετούν πρόωρα, στο 63ο έτος της ηλικίας.