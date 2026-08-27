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Η δημοσιοποίηση διαδικτυακής συνέντευξης Τούρκου βαρυποινίτη που εκτίει ποινή φυλάκισης 18 ετών στις Κεντρικές Φυλακές πυροδότησε χθες συζητήσεις για το βαθμό ελέγχου των κρατούμενων στο σωφρονιστικό ίδρυμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αν και η χρήση κινητού τηλεφώνου στο επίμαχο συμβάν αποτελεί ισχυρισμό τουρκοκυπριακών Μέσων Ενημέρωσης, ενώ αργότερα διαψεύστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντούτοις το σύστημα απενεργοποίησης φορητών συσκευών, αλλά και γενικότερα οι διαδικασίες ελέγχου από το σωφρονιστικό ίδρυμα, επανήλθαν στο προσκήνιο.

Άλλωστε και το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα λίγο μετά τις 15:30 για να καθησυχάσει, δεν αρνήθηκε πως κάποια ζητήματα χρήζουν βελτίωσης. «Το Τμήμα Φυλακών επανεξετάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω όπου απαιτείται» είναι η χαρακτηριστική αναφορά στη γραπτή τοποθέτηση.

Ο Ταρλατζί

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο Τανέρ Τολγκά Ταρλατζί (Taner Tolga Tarlacı). Πρόκειται για Τούρκο, πρώην παίκτη του τηλεπαιχνιδιού Survivor. Αυτή τη στιγμή εκτείει ποινή κάθειρξης 18 ετών στις Κεντρικές Φυλακές για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ο βιασμός, η παράνομη κατακράτηση με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και οι απειλές κατά γυναίκας. Τα κακουργήματα διαπράχθηκαν στο Παραλίμνι τον Απρίλιο του 2022.

Στις 14 και 15 Αυγούστου 2026 δημοσιεύθηκαν βίντεο ή ηχητικά αποσπάσματα στα οποία εμφανίζεται να μιλά από τις Φυλακές με φερόμενο Τούρκο δημοσιογράφο στο πλαίσιο εκπομπής (pod cast) και να διατυπώνει ισχυρισμούς περί άδικης καταδίκης του.

Παρουσιάζεται, ακόμη, να προβάλλει τη θέση ότι επικοινώνησε με τον γνωστό επιχειρηματία Έλον Μασκ και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προβλήθηκε πως την υπόθεση του γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως φέρεται να ανέφερε αίτημά του είναι η έκδοσή του στην Τουρκία. Τα ρεπορτάζ ιστοσελίδων των κατεχομένων πρόβαλαν την αβάσιμη θέση ότι η οπτικογράφηση έγινε και διέρρευσε μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η διάψευση

Όλα τα πιο πάνω αναπαράχθηκαν σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες χθες το πρωί, προκαλώντας ποικίλα σχόλια, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επεμβαίνει με ανακοίνωσή του νωρίς το απόγευμα, διαψεύδοντας ότι έγινε οποιαδήποτε παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου. Διευκρίνισε πως «η επικοινωνία ήταν εγκεκριμένη και έγινε σε καθορισμένο χώρο, υπό την προβλεπόμενη εποπτεία μέλους του προσωπικού», αλλά και πως «ο κρατούμενος δεν είχε στην κατοχή του ούτε χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο και δεν είχε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο». Επεξηγείται, ακόμη, πως «η καταγραφή φαίνεται ότι έγινε από την πλευρά του προσώπου στο εξωτερικό, χωρίς τη γνώση ή την έγκριση του Τμήματος Φυλακών».

Ο ισχυρισμός για κινητό

Να σημειωθεί πως ο Ταρλατζί παρουσιάζεται σε δημοσίευμα να ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιεί ο ίδιος και συγκρατούμενοί του κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, από τις προσπάθειες της εφημερίδας μας δεν εντοπίστηκε κάποια αυτούσια σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

Όπως διαπιστώσαμε σε διάφορα τουρκοκυπριακά Μέσα Ενημέρωσης δεν προβάλλεται αυτούσια τοποθέτηση, παρά μόνο ισχυρισμοί των συντακτών των δημοσιευμάτων περί χρήσης φορητής τηλεφωνικής συσκευής.

Να σημειωθεί ότι ο «Φ» επιχείρησε να μιλήσει με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή. Κατόπιν ερωτημάτων μας, μας υποδείχθηκε από το Υπουργείο ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το συμβάν: «Η επικοινωνία των κρατουμένων με τον έξω κόσμο αποτελεί αναγνωρισμένο δικαίωμά τους. Στο πλαίσιο της καθορισμένης διαδικασίας, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δύο διαδικτυακές επικοινωνίες τον μήνα μέσω του υπηρεσιακού συστήματος Microsoft Teams. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για αλλοδαπούς κρατουμένους, των οποίων οι συγγενείς διαμένουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να τους επισκέπτονται.

Σε σχέση με δημοσίευμα που αφορά συγκεκριμένο κρατούμενο και τη δημοσιοποίηση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, διευκρινίζεται ότι η επικοινωνία ήταν εγκεκριμένη και έγινε σε καθορισμένο χώρο, υπό την προβλεπόμενη εποπτεία μέλους του προσωπικού. Ο κρατούμενος δεν είχε στην κατοχή του ούτε χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο και δεν είχε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η έγκριση αφορούσε επικοινωνία με δηλωθέν πρόσωπο στο εξωτερικό και όχι δημοσιογραφική συνέντευξη. Η καταγραφή φαίνεται ότι έγινε από την πλευρά του προσώπου στο εξωτερικό, χωρίς τη γνώση ή την έγκριση του Τμήματος Φυλακών.

Παράλληλα, το Τμήμα Φυλακών επανεξετάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω όπου απαιτείται».

Μύλος η υπόθεση με τη χρήση κινητών

Έξι μήνες παρακάτω το χρονοδιάγραμμα για το σύστημα αποκοπής σήματος

Έστω κι αν τα όσα μεταδόθηκαν στα ρεπορτάζ περί χρήσης κινητών, δεν βασίζονται σε στοιχεία, εντούτοις μοιραία επανέφεραν στο προσκήνιο την περιλάλητη χρήση κινητών τηλεφώνων από κρατούμενους στις Φυλακές και κυρίως το σύστημα που αποτρέπει τη χρήση φορητών συσκευών.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο κ. Φυτιρής έθεσε ως στόχο να επιλύσει το καυτό αυτό ζήτημα. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου μετά από διευρυμένη σύσκεψη υπό τον υπουργό στα τέλη Ιανουαρίου (20/1) καταγραφόταν ότι «προχωρεί η εφαρμογή συστήματος παρεμπόδισης κινητής τηλεφωνίας». Μάλιστα στη σύσκεψη είχαν τεθεί χρονοδιαγράμματα από τρεις έως έξι μήνες για υλοποίηση του προαναφερθέντα στόχου καθώς και άλλων παρεμφερών.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή 12 Ιουλίου στον «Πολίτη» ο κ. Φυτιρής είχε αναφέρει πως «έχουν ήδη εγκατασταθεί δύο από τα τρία ηλεκτρονικά συστήματα για την αποτροπή χρήσης κινητών τηλεφώνων και μεταφοράς παράνομων αντικειμένων ή ουσιών με drones, ενώ αναμένεται και η εγκατάσταση συστήματος διακοπής σήματος κινητής τηλεφωνίας».

Αργότερα, στις 31 του περασμένου Ιουλίου, ο κ. Φυτιρής είχε κάνει παρέμβαση στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ανέφερε πως η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί, πλην όμως δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Μια από τις χαρακτηριστικές του τοποθετήσεις ήταν και η ακόλουθη: «Δεν θέλω να παρουσιάσω τα πράγματα ως ιδανικά. Θα εξαλειφθεί όταν εγκατασταθεί και το τρίτο σύστημα που αφορά στην αποκοπή του σήματος κινητής τηλεφωνίας στον χώρο των φυλακών. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι εγκατεστημένο».

Να σημειωθεί ότι μετά από τροποποίηση νομοθεσίας που είχε προωθηθεί επί υπουργίας, Μάριου Χαρτσιώτη, η χρήση κινητού τηλεφώνου από κρατούμενους ποινικοποιήθηκε. Το άρθρο 27(2) του περί Φυλακών Νόμου αναφέρει ότι «απαγορεύεται η κατοχή, χρήση και εισαγωγή εντός των φυλακών, καθώς και η εξαγωγή από αυτές κινητού τηλεφώνου ή άλλου φορητού μέσου επικοινωνίας από οποιοδήποτε πρόσωπο, κρατούμενο ή μη».

Σε περίπτωση καταδίκης προνοείται φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι €6.000 ή και στις δύο ποινές.Η δημοσιοποίηση διαδικτυακής συνέντευξης Τούρκου βαρυποινίτη που εκτίει ποινή φυλάκισης 18 ετών στις Κεντρικές Φυλακές πυροδότησε χθες συζητήσεις για το βαθμό ελέγχου των κρατούμενων στο σωφρονιστικό ίδρυμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.