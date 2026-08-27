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Με έξι στρατηγικούς πυλώνες και δύο στόχους αρχίζει σε μερικές μέρες η νέα σχολική χρονιά στη Μέση Εκπαίδευση, με τους διευθυντές των σχολείων να έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υλοποίηση που έχει τεθεί από το υπουργείο Παιδείας.

Για τον δικό τους ρόλο αλλά και για όλες τις πολιτικές και δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το νέο σχολικό έτος, ενημερώθηκαν χθες οι διευθυντές των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο σχετικού σεμιναρίου.

Παρούσα και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία παρουσίασε στις διευθυντικές ομάδες τις δράσεις και τους πυλώνες, εστιάζοντας στην αποστολή του Υπουργείου της που είναι: Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους και η ενίσχυση του αθλητισμού και ενδυνάμωση της νεολαίας.

Οι έξι στρατηγικοί πυλώνες είναι:

1. Εκπαιδευτικές Πολιτικές για τον μαθητή.

2. Ανθρώπινο Δυναμικό.

3. Διοικητικές δομές/ υποδομές.

4. Ανώτερη και Διά Βίου Εκπαίδευση.

5. Αθλητισμός.

6. Νεολαία.

Οι δύο στόχοι στους οποίους επικεντρώνεται το υπουργείο Παιδείας είναι:

Μετάβαση στο σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό και λιγότερο υλοκεντρικό σχολείο.

Καλλιέργεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό (ουσιαστική βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σεμινάριο των διευθυντών παρουσιάστηκαν –ενδεικτικά– και οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη στροφή στις δεξιότητες, το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, τον εκσυγχρονισμό της Ειδικής Εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εισδοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα, την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την έμφαση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, τη συνέχιση και την αναβάθμιση της Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού, τη θεσμοθέτηση και αναβάθμιση των Αθλητικών και των Μουσικών Σχολείων καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Σχετικά με το τελευταίο σημείο που αφορά το Ολοήμερο Σχολείο, αναφέρθηκε από την αρμόδια Υπουργό ότι συνεχίζεται και αναβαθμίζεται η λειτουργία του Ολοήμερου Γυμνασίου Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Μάθησης, επεκτείνεται η πιλοτική εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου στη Μέση Εκπαίδευση και διαθέτει σύγχρονο περιεχόμενο, Αναλυτικό Πρόγραμμα και διασύνδεση των πρωινού και απογευματινού χρόνου, κάτι που όπως λέχθηκε, έχει προστιθέμενη αξία στο παιδαγωγικό έργο.

Αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή

Στο πλαίσιο της συνάντησης Υπουργού και διευθυντών, δεν θα μπορούσε να μην τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας και πώς αυτός αναβαθμίζεται. Σημειώνεται ότι στην παρουσία που έκανε η Αθηνά Μιχαηλίδου, έγινε αναφορά στο κεφάλαιο αυτό και αναφέρθηκαν τα εξής σημεία:

Ενδυνάμωση του για την επιτέλεση των εποπτικών και των παιδαγωγικών του καθηκόντων.

Ενίσχυση της διοικητικής και παιδαγωγικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας.

Κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση.

Επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου

Μέσα στις δράσεις της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρθηκε και η επέκταση του Τεχνικού Γυμνασίου, ένας θεσμός που τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ, πέρσι πάνω σε πιλοτική βάση. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι Τεχνικό Γυμνάσιο λειτούργησε στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού στη Λευκωσία και στο Γυμνάσιο Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Φέτος επεκτείνεται και στις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου και στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης.

Τονίζεται ότι η λειτουργία του Τεχνικού Γυμνασίου είναι συμπληρωματική προς τη λειτουργία του τακτικού Γυμνασίου και δεν αποτελεί επέκταση των πρωινών μαθημάτων. Ο θεσμός αυτός προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συνδυάσουν τη γενική τους παιδεία με εμπειρίες σχεδιασμού, τεχνολογίας, δημιουργικότητας, επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Οι μαθητές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: Τη Μηχανική Επιστήμη ή την Σχεδίαση και Κατασκευές. Το πρόγραμμα του Τεχνικού Γυμνασίου θα λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες, σε καθημερινή βάση, μεταξύ των ωρών 2:00μ.μ. – 15:20μ.μ.

Σε πρώτο πλάνο η Ελληνική Γλώσσα

Ανάμεσα στις δράσεις που προγραμματίζονται για τη νέα σχολική χρονιά στη Μέση Εκπαίδευση, είναι και η προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Ήδη, στην εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία γίνεται αναφορά σε αυτό τον πυλώνα και χαρακτηριστικά επισημαίνεται: «Η αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως μητρικής, καθώς επίσης και της διδασκαλίας της ως δεύτερης Γλώσσας, εντάσσεται στις προτεραιότητες του υπουργείο Παιδείας.

Ανάμεσα στις δράσεις που προωθούνται περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση όλων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην ορθή χρήση της Ελληνικής και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών καλλιέργειάς της, η στοχευμένη επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ο εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού, καθώς επίσης και δράσεις για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της διαχρονικότητας και της οικουμενικότητας της Ελληνικής Γλώσσας, όπως η διοργάνωση και διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών, ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ.».

Υπουργός Παιδείας: Οι διευθυντές είναι η καρδιά της υλοποίησης

Σε δηλώσεις της η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο στόχος της συνάντησης με τους διευθυντές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών είναι η αλληλοενημέρωση. «Η ενημέρωση από το Υπουργείο για τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς, για τις εμφάσεις του Υπουργείου, αλλά και το να ακούσουμε από τους διευθυντές μας εισηγήσεις, προβληματισμούς, ζητήματα που τους απασχολούν», ανέφερε η Υπουργός, προσθέτοντας πως οι διευθυντές είναι η καρδιά της υλοποίησης της όποιας αλλαγής.

«Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα επιχειρούμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και προχωρούμε με αυτές συστηματικά και σταθερά. Θέλουμε τους διευθυντές μας να είναι ενημερωμένοι, αποφασιστικοί και να προχωρούν, στη βάση τεκμηρίωσης, με τις αλλαγές που επιδιώκουμε», επεσήμανε.

Αναφορικά με τις εμφάσεις της φετινής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, δήλωσε πως είναι ξεκάθαρες και αφορούν στο πώς προχωρούμε στο πιο αποτελεσματικό σχολείο.

«Δουλεύουμε μεταρρυθμιστικά στα θέματα της εισδοχής στο επάγγελμα, του καταλόγου, δηλαδή, διοριστέων, στα θέματα της Ειδικής Εκπαίδευσης, στις δομές, νέα Τεχνικά Γυμνάσια, στο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα είναι τα νέα μαθήματά μας στη Συμβουλευτική, η αναβαθμισμένη Αγωγή του Πολίτη, τα θέματα Χρηματοοικονομικής Παιδείας και νέες κατευθύνσεις όπως η 5Β στο Λύκειο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό πολύ δημιουργικό και ενδιαφέρον για τη νέα σχολική χρονιά», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.