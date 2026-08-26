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Τη δυνατότητα σε εγκλωβισμένους αποφοίτους του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου να εισάγονται στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου χωρίς τη διενέργεια γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων, δίνει η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνεται με βάση το γενικό βαθμό του απολυτηρίου. Ωστόσο, ο επιλεγείς υποψήφιος υποχρεούται να επιτύχει στα προβλεπόμενα αθλητικά αγωνίσματα και να πληροί τις προϋποθέσεις καλής υγείας πριν την εγγραφή του.

Σημειώνεται ότι η ειδική αυτή διαδικασία αφορά μία επιπρόσθετη θέση σπουδαστή ανά ακαδημαϊκό έτος και αφορά αποκλειστικά για απόφοιτους του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.

Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στους υπ όλοιπους, από τη στιγμή που η θέση αυτή δεν προσμετράται στις γενικές προκηρυσσόμενες θέσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζονται οι ευκαιρίες εισδοχής των λοιπών υποψηφίων.

Η απόφαση βασίστηκε σε πρόταση που υπέβαλε ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, τροποποιώντας τους «Περί Δασικών Μαθητευόμενων Κανονισμούς του 2026» με την εισαγωγή του νέου Κανονισμού 7.1.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, η χθεσινή απόφαση αποτελεί ακόμη ένα έμπρακτο μέτρο στήριξης των εγκλωβισμένων μαθητών και των οικογενειών τους. Στόχος του Υπουργείου είναι η παροχή στα παιδιά του Ριζοκαρπάσου περισσότερων δυνατοτήτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης, δημιουργώντας πραγματικές επιλογές για το μέλλον τους.

Το παρασκήνιο και η επιστολή του ΥΠΑΝ

Το έναυσμα για τη νομοθετική αυτή ρύθμιση δόθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, στις 29 Ιουνίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση του Δασικού Κολεγίου, διαβιβάζοντας σχετικό αίτημα του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2026 για τη στήριξη συγκεκριμένου εγκλωβισμένου μαθητή, αίτημα το οποίο υποστηρίχθηκε και από το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας και Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Το αίτημα αυτό στηρίχθηκε στη διαχρονική πολιτική της Δημοκρατίας για τη στήριξη των εγκλωβισμένων και των τέκνων τους, καθώς και στην πρακτική, που εφαρμόζεται σε άλλα δημόσια ιδρύματα, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία παρέχεται ειδική δυνατότητα πρόσβασης στους αποφοίτους του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ΥΠΑΝ τονιζόταν η πρακτική που εφαρμόζεται ήδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για κατ’ εξαίρεση εισδοχή αποφοίτων του Ριζοκαρπάσου. Παράλληλα, υπογραμμιζόταν πως η στήριξη των νέων παιδιών που επιλέγουν να παραμείνουν στις πατρογονικές τους εστίες και να φοιτήσουν υπό ιδιάζουσες συνθήκες στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου αποτελεί το ελάχιστο καθήκον της Πολιτείας απέναντι στο μεγαλείο ψυχής που επιδεικνύουν, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις κατεχόμενες περιοχές μας.

Με τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Γεωργίας, το αίτημα διευρύνθηκε ώστε η ειδική αυτή διαδικασία να καλύπτει διαχρονικά όλους τους ενδιαφερόμενους εγκλωβισμένους μαθητές, ενισχύοντας στην πράξη την κοινωνική συνοχή και την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση αποτυχίας στα αθλητικά αγωνίσματα ή μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της καλής κατάστασης υγείας, χάνει το δικαίωμα εισδοχής και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος.