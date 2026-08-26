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Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα, στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Κατά τη συνάντηση, η Ομοσπονδία έθεσε στον κ. Μουσιούττα δύο βασικά ζητήματα, τα οποία κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικά για να συμπεριληφθούν στη μεταρρύθμιση.

Ειδικότερα, συζητήθηκε το ζήτημα της διασφάλισης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των άτυπων φροντιστών, οι οποίοι, λόγω της ανάγκης παροχής συνεχούς ή αυξημένης φροντίδας σε οικεία τους πρόσωπα, συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή ακόμη και να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η ΟΣΑΚ υπογράμμισε την ανάγκη όπως, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η Πολιτεία αναγνωρίσει έμπρακτα τον ρόλο και την πολύτιμη προσφορά των άτυπων φροντιστών, οι οποίοι αναγκάζονται να παραμένουν εκτός εργασίας ή να περιορίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να παρέχουν φροντίδα σε οικεία τους πρόσωπα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τονίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, ώστε η πολυετής αποχή ή η περιορισμένη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας να μην τους οδηγεί σε συνταξιοδοτική ανασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα άτομα με χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες τα οποία, λόγω της ασθένειας ή αναπηρίας τους, αδυνατούν να εργαστούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους και συνεχούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Η ΟΣΑΚ έθεσε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά δεν θα βρίσκονται σε δυσμενή θέση ως προς τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας τους να εργαστούν και να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Η ΟΣΑΚ χαιρέτησε τη συμπερίληψη του σημαντικού αυτού κοινωνικού ζητήματος στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Πέραν της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση, από την ΟΣΑΚ τέθηκαν και τα θέματα της ακύρωσης του υφιστάμενου περιορισμού μέγιστου χρόνου ανεργίας 24 μηνών για να καθίσταται κάποιος δικαιούχος να αιτηθεί σύνταξη ανικανότητας όπως και η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών επανακατάρτισης αλλά και επαναπροκύρηξης του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Χρόνιων Πασχόντων με στόχο να ενσωματωθούν περισσότερα άτομα σε κατάλληλες ή νέες μορφές εργασίας.