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Διευκρινίσεις για το κόστος, τη χρηματοδότηση και επιμέρους πρόνοιες της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι, μετά την παρουσίαση του προσχεδίου του νομοσχεδίου στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν σύνθετο το νομοσχέδιο και το εξετάζουν σε τεχνοκρατικό επίπεδο, δηλώνοντας παράλληλα θετικές στην αναζήτηση συγκλίσεων. Ωστόσο, διαφωνίες καταγράφονται για την αναλογιστική μείωση του 12%, τη σύνταξη χηρείας, τη σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ετών εισφορών και κυρίως τον δεύτερο πυλώνα, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις θέτουν ως «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε αύξηση των εισφορών, ενώ χαρακτηρίζουν casus belli ενδεχόμενη υποχρεωτική ένταξη όλων των εργαζομένων σε Ταμεία Προνοίας. Οι συντεχνίες, αντίθετα, θεωρούν ότι η καθολική εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα είναι απαραίτητη για την επάρκεια των μελλοντικών συντάξεων.

Ερωτήματα για το κόστος και τη βιωσιμότητα του Ταμείου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, χαρακτήρισε εποικοδομητική την πρώτη συζήτηση, σημειώνοντας ότι προέκυψαν αρκετά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια.

Όπως είπε, στόχος είναι η εξεύρεση συγκλίσεων και, εφόσον καταστεί δυνατό, η διαμόρφωση κοινής θέσης από όλες τις πλευρές.

«Το θετικό είναι ότι αυτή τη φορά ο στόχος όλων είναι ο ίδιος: να εξευρεθούν οι συγκλίσεις, ώστε η μεταρρύθμιση να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη και να προστατεύει τη μακροοικονομική επίδραση στην οικονομία του τόπου και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ανέφερε.

Ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί από πού θα καλυφθεί το πρόσθετο κόστος της μεταρρύθμισης. Πρόσθεσε ότι το ΚΕΒΕ θα προσεγγίσει το νομοσχέδιο θετικά, διατηρώντας ωστόσο τη θέση του υπέρ της εθελοντικής λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας.

Θετική ήταν και η πρώτη αποτίμηση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισμού παραμέτρων που δημιουργούσαν στρεβλώσεις σε βάρος του Ταμείου ή των ασφαλισμένων.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι πρέπει να εξεταστεί εάν τα έσοδα επαρκούν για να καλύψουν τα αυξημένα ωφελήματα χωρίς αύξηση εισφορών, κάτι που χαρακτήρισε «απόλυτη κόκκινη γραμμή».

Αναφερόμενος στο εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος των €50 εκατ. ετησίως για τα πρώτα πέντε χρόνια, είπε ότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως διαχειρίσιμο, εφόσον συνδυαστεί με την άρση υφιστάμενων στρεβλώσεων.

Οι ενστάσεις της ΠΕΟ για το πέναλτι του 12%

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, εξέφρασε επιφυλάξεις για την πρόταση μείωσης της αναλογιστικής αποκοπής από το 12% στο 7,5%.

Όπως είπε, η ελάφρυνση του 4,5% θα εφαρμόζεται μόνο στο βασικό μέρος της σύνταξης, γεγονός που, κατά τη θέση της ΠΕΟ, υπονομεύει την αναλογικότητα του συστήματος.

Ανέφερε επίσης ότι, μετά την πενταετή μεταβατική περίοδο, τα χρόνια εισφορών που απαιτούνται για συνταξιοδότηση στα 63 αυξάνονται σταδιακά από 33 σε 38.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στις συντάξεις, είπε ότι τα ποσά των €150-€200 που είχαν αναφερθεί θα παραχωρηθούν σταδιακά σε βάθος πενταετίας και όχι άμεσα.

Η κ. Χαραλάμπους χαρακτήρισε προβληματική και την απουσία ρύθμισης για τη σύνταξη χηρείας ανδρών πριν από το 2018, κάνοντας λόγο για κοινωνική αδικία και ανισότητες μεταξύ των δικαιούχων.

Παραμένει το σχέδιο για τους χαμηλοσυνταξιούχους

Το πρωί της 28ης Αυγούστου, πριν από τη νέα συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση κατά την οποία αναλογιστής θα παρουσιάσει εισηγήσεις για το σχέδιο στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Η κ. Χαραλάμπους χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση πείστηκε να μην καταργήσει το σχέδιο, σημειώνοντας ότι, ακόμη και μετά τις προτεινόμενες αυξήσεις, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το προσχέδιο που παραδόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους αφορά επί του παρόντος τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κυβερνητική θέση για τον πυλώνα μηδέν, δηλαδή τις κοινωνικές παροχές προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, αναμένεται να παρουσιαστεί στις 28 Αυγούστου.

ΣΕΚ: «Επίφοβη» η κατάθεση στη Βουλή έως τις 20 Σεπτεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει θετικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων η απόσυρση ρύθμισης που θα επιβάρυνε ορισμένες συντάξεις και η βελτίωση κάποιων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για κενά και ρυθμίσεις που δεν ικανοποιούν τις συντεχνίες, περιλαμβανομένης της πρότασης για την αναλογιστική μείωση του 12%. Η ΣΕΚ, όπως είπε, έχει καταθέσει εναλλακτική πρόταση χωρίς αλλαγή του ορίου συνταξιοδότησης.

Ο κ. Μάτσας χαρακτήρισε «επίφοβο» το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή έως τις 20 Σεπτεμβρίου, καθώς οι οργανώσεις πρέπει προηγουμένως να εξετάσουν την πρόταση στα συλλογικά τους όργανα.

Είπε, πάντως, ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος εφαρμογής της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου.

ΔΕΟΚ: Μικρό το όφελος από τη μείωση του πέναλτι

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα, ζητώντας ωστόσο περισσότερες εξηγήσεις.

Έθεσε ερωτήματα για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων που δανείστηκε το κράτος από το Ταμείο και τη μελλοντική επένδυση των πλεονασμάτων του.

Για την αναλογιστική μείωση του 12%, ανέφερε ότι η πρόταση δεν βρίσκει εκ πρώτης σύμφωνη τη ΔΕΟΚ, καθώς η ελάφρυνση θα αφορά μόνο τη βασική σύνταξη και θα αντιστοιχεί περίπου σε €20 τον μήνα.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να διορθωθεί η άνιση μεταχείριση στη σύνταξη χηρείας των ανδρών, θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόνοια στο προσχέδιο.

Ο κ. Χριστοδούλου εκτίμησε ότι θα ήταν προτιμότερο να δοθεί περισσότερος χρόνος στον διάλογο, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο εφαρμογής της μεταρρύθμισης από την 1η Μαρτίου αντί την 1η Ιανουαρίου.

Μήλον της Έριδος τα Ταμεία Προνοίας

Οι μεγαλύτερες διαφωνίες αναμένεται να εκδηλωθούν στον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, ο οποίος αφορά τα Ταμεία Προνοίας και δεν έχει ακόμη συζητηθεί.

Οι συντεχνίες ζητούν την υποχρεωτική επέκταση των Ταμείων Προνοίας σε όλους τους εργαζομένους, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τον δεύτερο πυλώνα δεν μπορεί να διασφαλιστεί η επάρκεια των μελλοντικών συντάξεων.

«Πρέπει να δούμε και τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει εκτός της συγκεκριμένης προσπάθειας, διαφορετικά δεν θα μιλούμε για μεταρρύθμιση, αλλά τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας», δήλωσε ο κ. Μάτσας.

Ανάλογη θέση εξέφρασε ο κ. Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι η σύνταξη θα πρέπει να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των μελλοντικών χαμηλοσυνταξιούχων, όπως η διαμονή, η διατροφή και η μετακίνηση.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν, αντίθετα, να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας των Ταμείων Προνοίας και να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους για επέκταση της κάλυψης.

Ο κ. Ρουσουνίδης ξεκαθάρισε ότι το ΚΕΒΕ δεν επιθυμεί η διαφωνία για τον δεύτερο πυλώνα να καθυστερήσει την προώθηση των άλλων τμημάτων της μεταρρύθμισης.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για παροχή ισχυρών κινήτρων, προειδοποιώντας ότι η υποχρεωτικότητα των Ταμείων Προνοίας αποτελεί «casus belli» για τις εργοδοτικές οργανώσεις.

ΚΥΠΕ