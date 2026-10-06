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Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά μαθήτριες.
Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:35 το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο έπαρχος του Μπασακσεχίρ, Τζεμίλ Οζγκιούρ Ονέγι, την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά σε λύκειο της ίδιας περιοχής.
Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά μαθήτριες, οι οποίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση τριών από αυτές χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ η 15χρονη που πραγματοποίησε την επίθεση και συνελήφθη, φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές.
Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει τόσο δικαστική όσο και διοικητική έρευνα.
Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι περίπου στις 08:40 σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, κατά την οποία υπήρξαν τραυματισμοί.
Η ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης έκανε λόγο για πέντε τραυματισμούς: «Περίπου στις 08:40, ξέσπασε καβγάς μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 μαθητές. Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που έσπευσαν στην περιοχή και τώρα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη».