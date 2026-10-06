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Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά μαθήτριες.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:35 το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο έπαρχος του Μπασακσεχίρ, Τζεμίλ Οζγκιούρ Ονέγι, την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά σε λύκειο της ίδιας περιοχής.

İstanbul Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu girişinde bıçaklı saldırı!



15 yaşındaki kız çocuğunun saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. pic.twitter.com/s1j0TR3C3u October 6, 2026

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επτά μαθήτριες, οι οποίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση τριών από αυτές χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ η 15χρονη που πραγματοποίησε την επίθεση και συνελήφθη, φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές.

#SONDAKİKA İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı meydana geldi.



Yaralı öğrencilerin olduğu idda ediliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. pic.twitter.com/H18GQCQ2cU — Mustafa kılıç (@mustafakilicmk) October 6, 2026

Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει τόσο δικαστική όσο και διοικητική έρευνα.

Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι περίπου στις 08:40 σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, κατά την οποία υπήρξαν τραυματισμοί.

🚨 #SONDAKİKA | BAŞAKŞEHİR’DE OKULDA BIÇAKLI SALDIRI!



📍 İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda, bir öğrenci henüz bilinmeyen nedenle 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.



Olayın ardından okulda büyük panik yaşandı. Yaralı öğrenciler için sağlık ekiplerine haber verildi.



🔴 Olayla… pic.twitter.com/yimsh2KP9H — 11 NİSAN TV (@11nisan_com) October 6, 2026

Η ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης έκανε λόγο για πέντε τραυματισμούς: «Περίπου στις 08:40, ξέσπασε καβγάς μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 μαθητές. Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που έσπευσαν στην περιοχή και τώρα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη».

protothema.gr