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Η Κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά τις τιμές, τα δεδομένα και τα μέτρα στήριξης και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας ότι έχουν διατεθεί περισσότερα από €1 δισ. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξήσεις των τιμών.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση για τις ενέργειες της Κυβέρνησης σε σχέση με την αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα από Ελληνοκυπρίους, κατά την προσέλευσή του στην τελετή έναρξης του νέου δικαστικού έτους του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

«Η Κυβέρνηση έχει επενδύσει ένα ποσό πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών, ειδικότερα στο θέμα των καυσίμων, τιμές που αυξάνονται λόγω εξωγενών παραγόντων και όχι λόγω εσωτερικών παραγόντων», ανέφερε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέδωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης στη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας «πολύ ευτυχή συγκυρία» το γεγονός ότι υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις.

«Είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία που η Κυβέρνηση έχει την οικονομική δυνατότητα, ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να στηρίζουμε τους συμπατριώτες μας», σημείωσε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση και διατηρεί τη δυνατότητα λήψης μέτρων.

«Είμαστε εδώ, αξιολογούμε καθημερινά τα μέτρα, τα δεδομένα, τις τιμές και παρεμβαίνουμε – και χαίρομαι, επαναλαμβάνω, που έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε – εκεί και όπου χρειαστεί», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ