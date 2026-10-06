Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε σήμερα στα ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας στο πλαίσιο των ερευνών μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων θυμάτων στους 22.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «πρωθυπουργίας» που δημοσίευσαν το μεσημέρι της Τρίτης τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησαν ήδη οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίηση της σορού. Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες εντοπισμού συνεχίζονται για ακόμη έξι άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

ΚΥΠΕ