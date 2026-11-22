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Μέσα στο 2027 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή της γιγαντιαίας γέφυρας που θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της χώρας, Ματέο Σαλβίνι (Matteo Salvini). Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την έγκριση για την προώθηση του έργου, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί στο Στενό της Μεσσήνης και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες υποδομές της Μεσογείου.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που σχεδιάζονται αυτή την περίοδο στην Ευρώπη βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του, καθώς η γέφυρα στον πορθμό της Μεσσήνης, η οποία φιλοδοξεί να ενώσει τη Σικελία με το ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας μπαίνει σύντομα στην φάση της υλοποίησης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, Matteo Salvini.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την κοινοβουλευτική έγκριση του έργου, με την ιταλική Βουλή να υπερψηφίζει, με 160 ψήφους υπέρ, την προώθηση μιας από τις πιο φιλόδοξες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη. Πρόκειται, παράλληλα, για ένα από τα ακριβότερα έργα υποδομών στην Ιταλία, καθώς το συνολικό κόστος κατασκευής της γέφυρας υπολογίζεται στα 14,442 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως, παρότι η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει το σχετικό πράσινο φως, απομένουν δύο σημαντικά στάδια πριν από την οριστική έναρξη του έργου. Ειδικότερα, απαιτείται η τελική έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού, καθώς και ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ιταλίας. Εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες, η κατασκευή θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 2027.

Ως προς τα χαρακτηριστικά του έργου, να σημειώσουμε πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα έργα υποδομής που έχουν συζητηθεί στη γειτονική χώρα, όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας που κρύβει η κατασκευή μιας τόσο μεγάλης γέφυρας σε ένα σημείο με έντονη σεισμικότητα, ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και μεγάλες απαιτήσεις σε επίπεδο αντοχής και ασφάλειας.

Μάλιστα, το έργο θα ενώνει τη Μεσσήνη στη βόρεια Σικελία με την Καλαβρία στη νότια Ιταλία και αναμένεται να αποτελέσει τη μακρύτερη κρεμαστή γέφυρα μονού ανοίγματος στον κόσμο, με το βασικό άνοιγμά της να φτάνει τα 3,3 χλμ. Έτσι, εφόσον κατασκευαστεί, θα ξεπεράσει τη γέφυρα Canakkale της Τουρκίας, η οποία έχει κύριο άνοιγμα 2.023 μέτρων.

Η γέφυρα θα περιλαμβάνει έξι λωρίδες κυκλοφορίας, τρεις ανά κατεύθυνση, και δύο σιδηροδρομικές γραμμές στο κέντρο της. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα μπορεί να υποστηρίζει τη διέλευση έως 200 τρένων ημερησίως και 6.000 αυτοκινήτων ανά ώρα, περιορίζοντας δραστικά την εξάρτηση από τη σημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω φέρι μποτ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνδεση της ιταλικής χερσονήσου με τη Σικελία δεν είναι μια νέα ιδέα. Αντίθετα, αποτελεί ένα όραμα που ξεκίνησε από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την περιοχή του πορθμού της Μεσσήνης να θεωρείται διαχρονικά ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και πιο σημαντικά περάσματα της Μεσογείου.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνεται και μια σημαντική οικονομική αναδιάταξη. Περίπου 2,787 δισ. ευρώ μεταφέρονται χρονικά από την περίοδο 2026-2029 στην περίοδο 2030-2034. Με απλά λόγια, ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης δεν θα καταβληθεί άμεσα, αλλά θα μεταφερθεί σε επόμενα χρόνια, ώστε η χρηματοδότηση ενός τόσο μεγάλου έργου να γίνει πιο διαχειρίσιμη.

carandmotor.gr