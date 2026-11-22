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Τη στήριξή του στον Γιώργο Παμπορίδη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028 εκφράζει δημόσια ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τον ψηφίσει στην εσωκομματική διαδικασία.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», αναγνωρίζει ότι και οι δύο διεκδικητές της υποψηφιότητας διαθέτουν τις ικανότητες να ηγηθούν του κράτους, ωστόσο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η δική του επιλογή είναι ο Γιώργος Παμπορίδης.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αναφέρεται στη μακροχρόνια γνωριμία και τη στενή προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Γιώργο Παμπορίδη. Όπως θυμάται, γνωρίζονται από την περίοδο κατά την οποία ο κ. Παμπορίδης ήταν πρόεδρος του μαθητικού κινήματος του ΔΗΣΥ, ενώ το 2008 συμμετείχε στο εκλογικό επιτελείο του Ιωάννη Κασουλίδη, όταν ο τελευταίος διεκδικούσε την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Καθοριστικό στοιχείο στην επιλογή του αποτελεί, όπως εξηγεί, η θητεία του Γιώργου Παμπορίδη στο Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα η συμβολή του στην υλοποίηση του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Ο Ιωάννης Κασουλίδης επισημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες που είχαν καταβάλει προηγούμενες κυβερνήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος υγείας, οι αντιδράσεις και τα συμφέροντα αποτελούσαν εμπόδιο στην υλοποίησή του.

«Μόνο ο τσαμπουκάς και η αγωνιστικότητα του Παμπορίδη έκαναν πράξη το ΓεΣΥ», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην υπουργός Υγείας έχει αποδείξει στην πράξη πως διαθέτει τα προσόντα για να αναλάβει την ηγεσία του κράτους.

Σύμφωνα με τον κ. Κασουλίδη, ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Γιώργου Παμπορίδη είναι η αποφασιστικότητά του να συγκρούεται με συμφέροντα όταν θεωρεί ότι αυτό εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο.

«Δεν φοβάται να συγκρουστεί με συμφέροντα, αν αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας. Το λέει η ψυχή του. Είναι δυναμικός και τολμηρός, στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει στην πολιτική, δεν κρύβεται πίσω από “διπλωματικές” απαντήσεις. Αυτό που έχει να πει, το λέει», σημειώνει.

Παράλληλα, αναφέρεται στην κατάρτιση του πρώην υπουργού Υγείας σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του καταδεικνύουν τις γνώσεις του σε θέματα ενέργειας, εξωτερικής πολιτικής, Κυπριακού και εσωτερικής διακυβέρνησης.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης κλήθηκε επίσης να εξηγήσει γιατί, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2023 είχε στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αυτή τη φορά τάσσεται υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη.

Απαντώντας, σημείωσε ότι η διαφοροποίηση στην επιλογή του οφείλεται στην παρουσία του Γιώργου Παμπορίδη στην εσωκομματική αναμέτρηση, επαναλαμβάνοντας ότι τον στηρίζει για τους λόγους που ανέπτυξε στη συνέντευξή του.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης προστίθεται στη λίστα στελεχών που έχουν εκφράσει στήριξη στην υποψηφιότητα του Γιώργου Παμπορίδη, στην οποία περιλαμβάνονται ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Στέλλα Κυριακίδου, η πρώην υφυπουργός Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση και ο συντονιστής του συμβουλίου παρακολούθησης κυβερνητικού έργου ΔΗΣΥ, Μιχάλης Ιωαννίδης.

«Δεν ήταν λάθος η στήριξή μου στον Μαυρογιάννη. Τελεία.»

Κληθείς να απαντήσει στα μέλη του ΔΗΣΥ που είδαν με καχυποψία τη στάση που τήρησε στον β’ γύρο το 2023 και αν ήταν λάθος η στήριξη στον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο κ. Κασουλίδης τόνισε πως «δεν ήταν λάθος. Τελεία. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι γόνος αγωνιστών της ΕΟΚΑ και θα ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλα τα συνταγματικά του δικαιώματα και όχι με το τι θα έλεγε το ΑΚΕΛ. Απλώς βόλευε κάποιους να λένε “ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ”. Εγώ ψήφισα έναν άνθρωπο που γνωρίζω πολύ καλά και τον οποίο θεωρώ πολύ ικανό».