Το έλα να δεις έγινε το πρωί της Παρασκευής στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία εξετάζει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας για το 2026.

Αφορμή αποτέλεσαν οι τοποθετήσεις του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο οποίος καλούσε επίμονα τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου να αποκαλύψει τους μετόχους της Euroasia interconnector.

Απαντώντας, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε πως για να διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία την ηλεκτρική διασύνδεση όπως την προωθούσε η EuroAsia ήταν μετά από καταγγελία τον Οκτώβριο του 2024, που αφορούσε τον προηγούμενο φορέα.

Ο κ. Χατζηγιάννης, απευθυνόμενος στον υπουργό, τον κάλεσε να μην κατονομάσει τους μετόχους αλλά να αποκαλύψει ποιοι ήταν πίσω από τον EuroAsia. «Ποiους εμπιστεύτηκε η ΕΕ και χρηματοδότησε το έργο;» διερώτηθηκε.

Απαντώντας, ο υπουργός επανέλαβε πως υπήρξε καταγγελία, αφορούσε τη Euroasia και την περίοδο μετάβασης στο νέο φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ). «Δεν ξέρω τους πραγματικούς δικαιούχους, η Euroasia λειτουργούσε από την εποχή της προηγούμενης κυβέρνησης», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ επέμενε στην ερωτήση του: «Ποιους εμπιστευτηκαν η ΕΕ και εσείς;».

Οι τόνοι ανέβηκαν με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη να κάνει παρέμβαση και να αναφέρει πως ο πρόεδρος του στρατηγικού συμβουλίου της EuroAsia ήταν ο Ιωάννης Κασουλίδης (σ.Φ. σε περίοδο που δεν ήταν υπουργός), καλώντας τον υπουργό να τοποθετηθεί.

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε πως δεν ήταν αυτό το ερώτημα, καλώντας πάλι τον υπουργό να αναφέρει ποιοι είναι πίσω από τη EuroΑsia.

Έντονη ηταν η αντίδραση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Σύκα όταν η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου επέτρεψε στον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής (Χρύση Παντελίδη) να αναφέρει ονόματα. Οργισμένη η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως η διαδικασία στην επιτροπή Οικονομικών δεν είναι αλ καρτ. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εξής διαλόγοι:

Ο Νίκος Σύκας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Επιτροπής, ανέφερε: «Βάλτε σε τάξη τη διαδικασία, πώς επιτρέπετε σε μέλος της επιτροπής να λέει ονόματα;».

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: «Εάν δεν σας αρέσει ο τρόπος που προεδρεύω να κάνετε παράπονο στην Πρόεδρο της Βουλής. Εδώ δεν είναι καφενείο».

Σύκας: «Το κάνετε καφενείο, άτε ρε Χριστιάνα».

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: «Σε καλώ να το αποσύρεις».

Σύκας: «Το αποσύρω».

Από την πλευρά του, ο υπουργός σημείωσε πως όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση το έργο ήταν υπό την ομπρέλα της EuroAsia, τονίζοντας πως «δεν έχουμε καμία ευθύνη» για όσα προηγήθηκαν.