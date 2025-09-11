Στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ελλάδας, προώθησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αναφέρθηκε στις ερωτήσεις που υπέβαλε για το θέμα πέρσι στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, για τις οποίες, όπως είπε, δεν έλαβε ακόμη καμία απάντηση.

Όπως είπε, μέσω των ερωτήσεων κλήθηκε ο υπουργός να ενημερώσει κατά πόσο έχουν εντοπιστεί στις συμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση πολιτικά ή πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα Κύπριοι ή Ελλάδιτες για υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλου είδους συναλλαγές με την εταιρεία EuroAsia Interconnector.

Eπίσης, είπε η βουλευτής του ΑΚΕΛ, με το ερώτημα ο αρμόδιος υπουργός καλείτο να τοποθετηθεί εάν έχουν ερευνηθεί ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι δύο πρώην υπουργοί Ενέργειας και ο πρώην πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ και άλλοι για την υπογραφή της σύμβασης για το τερματικό Βασιλικού.

Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε πως έχουν έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, τονίζοντας πως της έχουν παραδοθεί διάφορα στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, απαντώντας εάν το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε σε φορολογικό έλεγχο όσων εμπλέκονται στον GSI (πρώην EuroAsia), είπε πως δεν μπορεί να αναφερθεί σε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε. «Οι επιστολές σας είναι υπόψη μας και κάναμε όλες τις ενέργειες που χρειάζονταν» τόνισε.