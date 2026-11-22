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Μόνο η Κυβέρνηση μας τόλμησε να πάρει υποθέσεις που αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και θα συνεχίσει να το πράττει, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Κυπριακό είπε ότι επιθυμεί η τριμερής συνάντηση του με τον ΓΓ των ΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Μάμμαρι, και σε ερώτηση αν έχει ενημερωθεί για τη συνάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κ. Φιντάν με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Φίτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είχα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Φίτο. Χαιρετίζω το γεγονός -να σας θυμίσω τι έλεγαν στο παρελθόν όταν διορίστηκε ο κ. Φίτο – ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε μαζί του, όχι ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ως διορισμένος εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό.

Το δεύτερο σημαντικό είναι το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά, η Τουρκία, μέσα από τη συζήτηση, εξέφρασε την επιθυμία της να δει θετικές εξελίξεις σε σχέση με την ευρωπαϊκή της πορεία.

Το τρίτο, υπάρχει ένα σημείο, όπου υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας, το γεγονός ότι δεν επιθυμεί τη σύνδεση των εξελίξεων στο Κυπριακό με την ευρωπαϊκή της πορεία. Αλλά η απάντηση από πλευράς ΕΕ είναι σαφής, είναι ξεκάθαρη, είναι, ήδη, συνδεδεμένα και αν η Τουρκία επιθυμεί να υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από αυτή.

Ήταν μια πρώτη, σημαντική συνάντηση, θα υπάρξει και συνέχεια».

Σε ερώτηση τι αναμένει από τη συνάντηση που θα έχει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη την ερχόμενη Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ευελπιστώ να έχουμε περισσότερες θετικές εξελίξεις και ευελπιστώ μέχρι την Τρίτη, το συντομότερο αναμένουμε από τον ΓΓ των ΗΕ τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας για αυτή την τριμερή συνάντηση που θέλουμε να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών που θα γίνει μέσα από μια διευρυμένη διάσκεψη».

Ερωτηθείς για το θέμα της αποφυλάκισης του Αϊκούτ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρώτο, ο κ. Αϊκούτ, αν ήταν στην Κύπρο, με την κατάστασ υγείας στην οποία βρίσκεται μπορούσε να αποφυλακιστεί από τον Αύγουστο του 2026.

Κατά δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό ότι το Ισραήλ αναγνώρισε τους λόγους που τιμωρήθηκε ο κ. Αϊκούτ, για τις παρανομίες που έχει προχωρήσει.

Τρίτο, είναι πολύ σημαντικό ότι μετά την καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουμε δραματική μείωση στην παράνομη αγορά περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές από υπηκόους τους Ισραήλ.

Τέταρτο, η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, έχει συμβατικές και διεθνείς υποχρεώσεις ως κράτος δικαίου- δεν είμαστε ψευδοκράτος, είμαστε κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο- ανταποκρίθηκε στο αίτημα για την αποστολή του κ. Αϊκούτ στο Ισραήλ.

Και κάτι τελευταίο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει σχετική νομοθεσία σε σχέση με τις συνέπειες του παράνομου σφετερισμού περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

Χαίρομαι, είμαι περήφανος που μόνο η δική μας Κυβέρνηση τόλμησε να πάρει τέτοιες υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε».