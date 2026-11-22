Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ δεν επίσπευσε την αποφυλάκισή του, διευκρινίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με την αποφυλάκισή του από τις ισραηλινές Αρχές.

Όπως επισημαίνει, ο καταδικασθείς για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα εξέτισε συνολικά 29 μήνες φυλάκισης, από τους οποίους 22 στην Κύπρο και επτά στο Ισραήλ, ενώ βάσει της κυπριακής νομοθεσίας θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026 ακόμη και αν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ο Σιμόν Αϊκούτ καταδικάστηκε από την κυπριακή Δικαιοσύνη σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

Από την ποινή αυτή εξέτισε 22 μήνες στις Κεντρικές Φυλακές και άλλους επτά μήνες στο Ισραήλ, όπου μεταφέρθηκε βάσει των προβλεπόμενων διεθνών διαδικασιών για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του.

Συνολικά παρέμεινε στη φυλακή 29 μήνες, δηλαδή περίπου το ήμισυ της ποινής που του επιβλήθηκε.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία, ο Αϊκούτ θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026 ακόμη και αν δεν είχε μεταφερθεί στο Ισραήλ.

«Συνεπώς, η μεταφορά του στο Ισραήλ δεν είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση της αποφυλάκισής του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σε ιατρικούς και ανθρωπιστικούς λόγους

Αναφερόμενο στις συνθήκες αποφυλάκισης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι η αποφυλάκιση κρατουμένων για σοβαρούς ιατρικούς και ανθρωπιστικούς λόγους δεν αποτελεί πρωτόγνωρη πρακτική στα σωφρονιστικά συστήματα κρατών δικαίου.

Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η αποφυλάκιση του Αϊκούτ δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση ούτε τις ποινικές συνέπειες των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ουσία της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι η διερεύνηση και η άσκηση ποινικής δίωξης οδήγησαν στην καταδίκη Ισραηλινού υπηκόου για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Όπως τονίζει, πρόκειται για «σημαντικό νομικό και δικαστικό προηγούμενο», το οποίο ενισχύει τις προσπάθειες αντιμετώπισης ενός φαινομένου που υφίσταται εδώ και δεκαετίες.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η καταδικαστική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως, ενώ η μεταφορά του καταδικασθέντος και η συνέχιση της έκτισης της ποινής του στο Ισραήλ καταδεικνύουν την εφαρμογή των μηχανισμών διεθνούς δικαστικής συνεργασίας.

Προειδοποίηση για δεσμεύσεις και δημεύσεις περιουσιών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμηνύει ότι η καταπολέμηση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, η οποία παραμένει αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές χωρίς καμία ανοχή.

Όπως αναφέρει, η προσπάθεια δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις και καταγγελίες, αλλά περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι ενέργειες αυτές, προσθέτει, πραγματοποιούνται με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν η εθνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων όσων εμπλέκονται σε υποθέσεις σφετερισμού.

«Όπου υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, θα επιδιώκεται, πέραν της ποινικής δίωξης, η δέσμευση και, όπου προβλέπεται από τον νόμο, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, μέσω των αρμόδιων δικαστικών Αρχών και της διεθνούς συνεργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογραμμίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών δεν εξαρτάται από την αποφυλάκιση οποιουδήποτε καταδικασθέντος.

«Ούτε η συνεχιζόμενη κατοχή ούτε η παρέλευση του χρόνου νομιμοποιούν τον σφετερισμό περιουσιών», τονίζει.

Διαβεβαιώνει, τέλος, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα περιουσιακά δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών και να ενεργεί αποφασιστικά κατά του σφετερισμού, ανεξάρτητα από την αποφυλάκιση οποιουδήποτε προσώπου, με συνέπεια και σεβασμό στο κράτος δικαίου.