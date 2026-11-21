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Την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εξαπολύοντας πυρά κατά της Κυβέρνησης και της Νομικής Υπηρεσίας για τους χειρισμούς της υπόθεσης σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα κάνει λόγο για «φιάσκο», επικαλούμενο δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν» (Yeni Düzen), σύμφωνα με το οποίο ο Αϊκούτ αφέθηκε ελεύθερος μετά τη μεταφορά του στις ισραηλινές φυλακές.

Παράλληλα, ζητεί εξηγήσεις για την απόσυρση 200 από τις 240 κατηγορίες που αντιμετώπιζε πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης.

SIMON AYKUT TAHLİYE EDİLDİ



İsrail asıllı KKTC vatandaşı iş insanı Simon Aykut, İskele bölgesindeki Rum mallarına yaptığı yap-sat inşaatlar nedeniyle, 7 Haziran 2024'de güneye geçişi sırasında tutuklanmıştı.



Aykut, 1 yılı aşkın tutuklu yargılama sürecinin ardından, Kıbrıs… pic.twitter.com/zlfgo19p69 — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) November 21, 2026

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Αφήθηκε ελεύθερος στο Ισραήλ ο αρχισφετεριστής Σιμόν Αϊκούτ!

Τελικά, το φιάσκο της μεταφοράς του Σιμόν Αϊκούτ στις φυλακές του Ισραήλ, ολοκληρώθηκε με την αποφυλάκισή του σήμερα. Την είδηση δημοσιεύει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα “Γενί Ντουζέν” η οποία, στην ηλεκτρονική της έκδοση, δημοσιεύει και οπτικό υλικό από την υποδοχή της οποίας έτυχε σαν “ο ήρωας του σφετερισμού”.

Παρά το γεγονός ότι οι παράνομες κατασκευαστικές δραστηριότητες της οικογενειακής εταιρείας του Αϊκούτ (Τρίκωμο, Άγιος Αμβρόσιος, Ακανθού) συνεχίστηκαν αδιαλείπτως και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, αναμένεται ότι η επιστροφή του στην …ενεργό δράση θα τις εντατικοποιήσει σημαντικά ενώ παράλληλα και η συνολική διαδικασία του σφετερισμού των κλεμμένων ελληνοκυπριακών περιουσιών θα επεκταθεί.

Το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ουδόλως εκπλήσσει. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει επισήμως την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Κυβέρνηση και Νομική Υπηρεσία παραμένουν εκτεθειμένες γιατί πριν την εκδίκαση της υπόθεσης αποσύρθηκαν βασικές κατηγορίες (διακόσιες από τις διακόσιες σαράντα), ανάμεσά τους και σημαντικές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά που θα έπρεπε να ενδιέφεραν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά του στο Ισραήλ έγινε μεσούσης της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την οργή του για την αποφυλάκιση του αρχισφετεριστή Σιμόν Αϊκούτ και για όσα προηγήθηκαν.

Είναι κανείς που, έστω και τώρα, θα απολογηθεί για τους συνολικούς χειρισμούς της περίπτωσης Αϊκούτ;