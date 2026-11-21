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Καταζητείται ο Mohamed Joulakaki, 34 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα εμπρησμού, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, γραπτές απειλές για φόνο και κακόβουλης ζημιάς, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 19-21/11/2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.