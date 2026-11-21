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Κλειδωμένη ήταν η έξοδος διαφυγής στο εξωτερικό κλιμακοστάσιο κέντρου αναψυχής στη Λευκωσία, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα, ενώ στον πρώτο όροφο βρίσκονταν δεκάδες θαμώνες. Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέας Κεττής, όσοι επιχείρησαν να εγκαταλείψουν το υποστατικό μέσω του κλιμακοστασίου δεν κατάφεραν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στις βεράντες.

Στο μεταξύ ένα ύποπτο πρόσωπο αναζητά η Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του σώματος, Βύρωνα Βύρωνος, γύρω στις 2.45 τα ξημερώματα του Σαββάτου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην είσοδο κτιρίου, στην περιοχή Παλουριώτισσας, στον πρώτο όροφο του οποίου λειτουργεί μπυραρία.

Όπως ανέφερε, μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στη σκηνή και από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Συμπλήρωσε ότι από τη φωτιά τραυματίστηκε ένα πρόσωπο ηλικίας 47 ετών που προσπάθησε να κατασβήσει τη φωτιά και το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή.

Προσέθεσε ότι κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην μπυραρία υπήρχαν και άλλοι θαμώνες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν χωρίς να κινδυνεύσει οποιοδήποτε πρόσωπο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά εξετάσεων και έχει εξασφαλίσει στοιχεία και μαρτυρίες που αξιολογούνται, ανέφερε καταληκτικά.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης καταζητείται συγκεκριμένο ύποπτο πρόσωπο και οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα, συνεχίζονται εξετάσεις στη σκηνή ώστε να διακριβωθούν πλήρως τα γεγονότα και όλες οι συνθήκες του περιστατικού.

«Ήταν κλειδωμένο με κλειδωνιά και δεν μπορούσαν να φύγουν»

Όσο αφορά τα θέματα πυρασφάλειας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κεττής είπε ότι πριν από έναν χρόνο, μετά από αυτεπάγγελτους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κέντρων αναψυχής, τα οποία δεν τηρούσαν τα μέτρα πυρασφάλειας και δόθηκε μια περίοδος προσαρμογής, για να σημειώσει ωστόσο ότι κάποια κέντρα δεν τα τηρούν «μέχρι σήμερα». Σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά, ειδικά στα κέντρα αναψυχής, είναι πολύ σημαντικά καθώς από τη στιγμή που φιλοξενούν θαμώνες, είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.

Η Πυροσβεστική, συνέχισε, είναι πολύ αυστηρή στα θέματα αυτά, ειδικά σε χώρους όπου φιλοξενείται κόσμος. «Ακόμα και να εξασφαλίσεις το πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική και υιοθετήσεις όλους τους όρους που σου βάζει, το πλέον σημαντικό είναι να διατηρείς αυτά τα μέτρα πυρασφάλειας» και όχι να τα καταργείς εκ των υστέρων, πρόσθεσε.

Έφερε ως παράδειγμα το συγκεκριμένο υποστατικό, στην Παλουριώτισσα, λέγοντας ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπέδειξε ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εξωτερικό, μεταλλικό κλιμακοστάσιο στον πρώτο όροφο, που να οδηγεί προς το ισόγειο, αυτό υλοποιήθηκε, αλλά η έξοδος διαφυγής ήταν κλειδωμένη και οι θαμώνες έμειναν στις βεράντες του υποστατικού.

«Ήταν κλειδωμένο με κλειδωνιά και δεν μπορούσαν να φύγουν» για να κατεβούν από το εξωτερικό κλιμακοστάσιο στο ισόγειο, είπε, σημειώνοντας πως παρά την υλοποίηση των μέτρων, το κλιμακοστάσιο ήταν στην πράξη «άχρηστο».

Το πλέον σημαντικό είναι να διατηρούνται τα μέτρα απρόσκοπτα, είπε ο κ. Κεττής, σημειώνοντας τις σημάνσεις, τους διαδρόμους διαφυγής, τους πυροσβεστήρες και τα διάφορα συστήματα πυρόσβεσης. Ακόμα και στην έσχατη περίπτωση, πρέπει ο κόσμος να έχει τρόπο να διαφύγει και να διασωθεί, υπογράμμισε.

Αναφορικά με την φωτιά, ο κ. Κεττής είπε ότι τοποθετήθηκε στον χώρο του ισογείου, ωστόσο πάνω στο κέντρο αναψυχής μεταφέρθηκαν καπνοί. Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που εκδηλωνόταν μια πυρκαγιά μεγάλης ένταση και έφτανε πάνω στον πρώτο όροφο που ήταν το κέντρο αναψυχής, χωρίς διέξοδο για τους θαμώνες «προφανώς θα είχαμε άλλα απρόβλεπτα, τα οποία να ήταν πιθανόν πολλά τραγικά», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε πάντως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η φωτιά περιορίστηκε στο ισόγειο.

«Αν ήταν ένα επεισόδιο το οποίο έπαιρνε έκταση και οι θαμώνες δεν είχαν τις ανάλογες εξόδους για να διαφύγουν σίγουρα θα παρουσιαζόταν πρόβλημα. Κάθε κτίριο είναι διαφορετικό, εδώ είχε κάποιες βεράντες, βγήκαν πάνω στη βεράντα, αλλά μπορούσε να μην είχε βεράντες και να ήταν μόνο η έξοδος διαφυγής» σημείωσε.

Αναφορικά με τη διερεύνηση του περιστατικού, ο κ. Κεττής είπε ότι διερευνάται από την Αστυνομία, η οποία ήδη ανακοίνωσε ότι είναι εμπρησμός. «Εμείς εντοπίσαμε εύφλεκτη ύλη στο ισόγειο, πιάσαμε τεκμήρια, τα δώσαμε στην Αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται περί εμπρησμού, την ώρα που είχε κόσμο μέσα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ