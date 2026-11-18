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Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικία στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας, προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (18/11), κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς, ο ένοικος απουσίαζε από το σπίτι, ενώ χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών προστατεύθηκε εφαπτόμενη κατοικία. Η κλήση λήφθηκε στις 08:58 και στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Ορόκλινης και Υπαίθρου Αθηένου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 09:29, ενώ στο μέρος της σκηνής καλέστηκε συνεργείο της Α.Η.Κ. για διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.