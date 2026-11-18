Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έπειτα από 27 χρόνια, ανοίγει ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό της Ειδικής Εκπαίδευσης, με την κατάθεση του πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου να παρουσιάζεται σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί σε τρεις, ακόμη, διαδοχικές συνεδρίες ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ δεν απουσίασαν και οι πρώτες επιφυλάξεις για τυχόν διατήρηση υφιστάμενων παθογενειών.

Η μεταρρύθμιση, όπως σημειώθηκε από την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, φέρνει αλλαγές στον τρόπο φοίτησης, στη στήριξη των μαθητών με αναπηρία, στον ρόλο των γονέων, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας από την κ. Μιχαηλίδου, το 98% των παιδιών με αναπηρία φοιτά σήμερα σε γενικές τάξεις. Παράλληλα, κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία τόσο στη δημοτική όσο και στη μέση εκπαίδευση ανήλθε στα 3.491 παιδιά.

Συγκεκριμένα κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 φοιτούν 2.719 μαθητές στη δημοτική εκπαίδευση και 772 μαθητές στη μέση εκπαίδευση. Επιπλέον, εργάζονται 1.407 βοηθοί/ συνοδοί στη δημοτική εκπαίδευση και 420 στη μέση εκπαίδευση καθώς και 1.645 ειδικοί εκπαιδευτικοί.

Οι δαπάνες ειδικής εκπαίδευσης ανήλθαν σε €20,7 εκατ. το 2025, σε €28 εκατ. το 2026 και σε €36,2 εκατ. το 2027.

«Το σχολείο γίνεται συμπεριληπτικό, με ολιστική προσέγγιση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου και πρόσθεσε πως, ήδη, έγιναν κάποιες ενέργειες που θα συντελέσουν στον εκσυγχρονισμό, όπως ότι επεκτάθηκαν τα θερινά σχολεία σε όλα τα ειδικά σχολεία και ότι αυξήθηκε η ηλικία φοίτησης έως τα 22 έτη. Παράλληλα, είπε, γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανάλογα με την αναπηρία του εκάστοτε μαθητή στη σχολική μονάδα.

Οι 9 αλλαγές στην ειδική εκπαίδευση περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας:

Ορολογία-καλλιέργεια κουλτούρας: «Οι ορολογίες μας είναι πεπαλαιωμένες. Αλλάζουν και εκσυγχρονίζονται στη βάση και της νομοθεσίας», είπε η Υπουργός και τόνισε πως αυτό θα συμβάλει και στην αλλαγή της κουλτούρας.

Ρόλος και συμμετοχή γονέων: «Ενισχύεται ο ρόλος και η συμμετοχή των γονέων», είπε η Υπουργός, «ειδικά ως προς το πού θέλουν να φοιτήσουν τα παιδιά τους». Οι γονείς θα έχουν πλήρη πληροφόρηση, καθώς πρόκειται για μια στρέβλωση που χρειάζεται να διορθωθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων στις συνεδρίες των επαρχιακών επιτροπών καθώς και στις πολυθεματικές συναντήσεις. Επιπλέον, ενισχύεται το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής, το οποίο ήταν για χρόνια ανενεργό, ώστε να δρα συμβουλευτικά προς το Υπουργείο, με τη συμμετοχή και των παιδιών.

Συμμετοχή και της ΚΥΣΟΑ στις επιτροπές που εξετάζουν τις ενστάσεις των γονέων.

Συμμετοχή παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων: Συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θα συμμετέχουν υποχρεωτικά τα παιδιά, όπως και εκπρόσωπος της ΠΣΕΜ. «Θα λαμβάνεται υπόψη και η άποψη του παιδιού», είπε η Υπουργός.

Βελτίωση λειτουργίας επαρχιακών επιτροπών: Βελτίωση των επαρχιακών επιτροπών, ώστε να λαμβάνουν στήριξη και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραπομπής. «Θέλουμε μέχρι τον Απρίλιο της προηγούμενης χρονιάς να είναι όλα έτοιμα».

Διαφοροποίηση διδασκαλίας και αξιολόγησης: Ταπαιδιά εντάσσονται στη γενική τάξη, λαμβάνοντας στήριξη, προσαρμογές και διαφοροποίηση των διδακτικών και εξεταστικών δοκιμίων.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και διαφοροποίηση διδασκαλίας: Περιλαμβάνεται εντατικοποιημένη και συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών καθώς και δημιουργία τράπεζας διαφοροποιημένου υλικού.

Απολυτήριο/ενδεικτικό: Απολυτήριο και ενδεικτικό για όλα τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ανάγκες πρόσθετης υποστήριξης που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (αναλυτική αναφορά στα μαθήματα και τη βαρύτητά τους στο ενδεικτικό).

Πρόγραμμα Ενισχυμένης Υποστήριξης: Το οποίο αφορά την ευέλικτη, εντατική και εξατομικευμένη υποστήριξη και την ενίσχυση της φοίτησης στη γενική τάξη.

Αναβάθμιση ρόλου σχολικών βοηθών/συνοδών: Συστηματική και υποχρεωτική επιμόρφωση των σχολικών βοηθών και αναβάθμιση των όρων εργοδότησής τους.

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις εισηγήσεις. Να το δούμε άρθρο προς άρθρο. Σήμερα δίνουμε €143 εκατ. για την Ειδική Εκπαίδευση, το θέμα δεν είναι η αύξηση του προϋπολογισμού», είπε η Υπουργός και πρόσθεσε: «Η έννοια της ενιαίας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχει ξεπεραστεί στην ΕΕ. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε στους όρους».

Δεν γίνεται να διαλύσουμε όλο το σχολείο και να ξεκινήσουμε από το μηδέν, υπογράμμισε ακόμη η Υπουργός και τόνισε πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βελτιωθούν οι στρεβλώσεις. «Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Να μην περάσουν άλλα 20 χρόνια για να έρθει η αλλαγή».

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, επισήμανε πως η ενσωμάτωση στην ειδική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να σημαίνει αναβολή της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των παιδιών. «Πρέπει να μετακινηθούμε από το ιατρικό μοντέλο», είπε και πρόσθεσε πως θα πρέπει να προσαρμόζεται το σύστημα στο παιδί.

Για αναβάθμιση μίλησε η εκπρόσωπος της Επιτρόπου Διοικήσεως, ωστόσο υπογράμμισε πως θα πρέπει να περιλαμβάνονται δικλίδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παιδιών στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Από πλευράς του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης εκφράστηκε ικανοποίησή του για τις αλλαγές που προβλέπονται και ειδικά για τη συμμετοχή του στις Επαρχιακές Επιτροπές.

Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, υπογράμμισε στην αρχική της τοποθέτηση ότι είναι σημαντικό το ότι γίνονται αλλαγές μετά από 27 χρόνια. «Όμως ενισχύονται και παθογένειες», υπογράμμισε. Ανάμεσα σε αυτές ανέφερε τη συνέχιση της λειτουργίας επαρχιακών επιτροπών οι οποίες δεν λογοδοτούν και δεν γνωρίζουν τα παιδιά.

«Τα παιδιά ζητούν να τα ακούνε και να φοιτούν σε τάξεις με λιγότερα άτομα. Πώς γίνονται οι εύλογες προσαρμογές; Προσφέρονται μετά από ένα χρόνο. Πρέπει να οροθετηθεί η εργασία των επαρχιακών και πολυθεματικών επιτροπών».