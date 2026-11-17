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Κορυφώνονται σήμερα στην Ελλάδα οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973. Στην Κύπρο η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) διοργανώνει σήμερα το πρωί πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία.

Σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι πύλες του Πολυτεχνείου στην Αθήνα θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00.

Η προσέλευση του κοινού επιτρέπεται στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, καθώς τα κτίρια του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά.

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ στην Αθήνα ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης που θα πραγματοποιηθούν σήμερα για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας βρίσκονται επί ποδός από νωρίς σήμερα Τρίτη γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, από αέρος, drones και ελικόπτερο δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, όπου αξιωματικοί παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση και συντονίζουν τις επιχειρησιακές κινήσεις.

Ακόμη, πραγματοποιούνται συνεχώς προέλεγχοι γύρω από το κτήριο του Πολυτεχνείου και γενικότερα στην περιοχή.

Στην Κύπρο η ΠΣΕΜ διοργανώνει σήμερα το πρωί πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία, με αφορμή την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στις 10:30 π.μ στο κτίριο της ΠΑΣΥΔΥ. Θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι μαθητές, μαθήτριες των σχολείων της Λευκωσίας και τα Κεντρική Μαθητικά Συμβούλια των υπόλοιπων σχολείων.

ΚΥΠΕ