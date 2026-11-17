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Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν χθες σε σχέση με τη συζήτηση που διεξάγεται για τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας.

Ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, αποκάλυψε την εισήγηση της Κυβέρνησης για τον δεύτερο πυλώνα, την οποία ανέλυσε στη συνέχεια ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών.

Η πρόταση για Ταμεία Προνοίας

Η συζήτηση στην επιτροπή, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας για το 2027, αναλώθηκε στο σύνολο της -όπως ήταν αναμενόμενο- στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και στα επί μέρους κεφάλαια τα οποία επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία προηγήθηκε, κατέθεσε μια κατ’ αρχήν εισήγηση αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα, η οποία προνοεί την έναρξη της υλοποίησης του σε εθελοντική βάση. Ακολούθως, σε ένα χρονικό ορίζοντα, 3-4 χρόνων, εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος της ένταξης του 50-60% εργαζομένων και επιχειρήσεων στα Ταμεία Προνοίας, τότε η θέσπιση τους θα καταστεί υποχρεωτική, μέσω νομοθεσίας.

Μάλιστα, σημείωσε ο κ. Μουσιούττας, όσες επιχειρήσεις ενταχθούν κατά την περίοδο που ο θεσμός θα είναι σε εθελοντική βάση, τότε θα αποκομίσουν ισχυρά αντισταθμιστικά οφέλη, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που θα ενταθούν στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν την υποχρεωτικότητα των συνεισφορών στα Ταμεία Προνοίας, σε αντίθεση με τους εργοδότες για τους οποίους κάτι τέτοιο αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πάντως ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν βλέπουν ως πρόταση, την εισήγηση αυτή από πλευράς υπουργού Εργασίας, αλλά ως μια πρώτη σκέψη, η οποία κατατέθηκε προφορικά για προβληματισμό και συζήτηση. Άλλωστε, προσθέτουν, η χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Σώματος ήταν μικρής χρονικής διάρκειας, εξαιτίας της παρουσίας του υπουργού Εργασίας στη Βουλή. Ως εκ τούτου, θα αναμένουν την επόμενη συνεδρία του Σώματος, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, για να ακούσουν τις σκέψεις του υπουργού στη λεπτομέρεια τους και ακολούθως να τοποθετηθούν επίσημα.

Μηνιαία πληρωμή και όχι εφάπαξ

Πέραν των πιο πάνω, ο Μαρίνος Μουσιούττας υπογράμμισε ορισμένα βασικά σημεία τα οποία αφορούν τόσο τα Ταμεία Προνοίας όσο και την ευρύτερη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Συγκεκριμένα:



(α) Η θέση της κυβέρνησης είναι όπως οι συνταξιούχοι λαμβάνουν το αποθεματικό του Ταμείου Προνοίας τους με τον μήνα και όχι ως εφάπαξ ποσό.



(β) Η Κυβέρνηση ξεκάθαρα δεν ευνοεί την παραχώρηση κινήτρων για την αφυπηρέτηση στο 63ο έτος. Γι’ αυτό και η μείωση στο πέναλτι είναι μικρή, ενώ με την πάροδο του χρόνου θα τεθούν πρόνοιες, οι οποίες δεν θα ευνοούν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, θα δίνεται η ευχέρεια σε κάποιον, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει να εργάζεται και πέραν του ορίου συνταξιοδότησης, και συγκεκριμένα μέχρι τα 67, αυξάνοντας το ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνει.



(γ) Ο λόγος που οι χαμηλές συντάξεις εξακολουθούν να παραμένουν κάτω από το όριο της φτώχειας ακόμα και μετά τη μεταρρύθμιση, είναι καθαρά οικονομικός, καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να παραχωρηθούν μεγαλύτερες αυξήσεις. Ο ίδιος λόγος ισχύει και για το γεγονός ότι δεν ικανοποιήθηκαν άλλα αιτήματα όπως το κομμάτι που αφορά στους άντρες χήρους.

Το νομικό κώλυμα

Ερωτηθείς για τους λόγους για τους οποίους το κυβερνητικό νομοσχέδιο παραμένει στη Νομική Υπηρεσία εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, ο υπουργός Εργασίας εξήγησε στους βουλευτές της επιτροπής Οικονομικών ότι προκύπτει ένα ζήτημα με το κομμάτι των αυξήσεων στις παροχές σε ανάπηρους, φροντιστές υγείας, φοιτητές και μητέρες και συγκεκριμένα στα άτομα που δεν κατοικούν πλέον μόνιμα στην Κύπρο.

Στο νομοσχέδιο -όπως προκύπτει- δεν υπάρχει πρόνοια για παραχώρηση αυξήσεων στα άτομα αυτά, καθώς έλαβαν τα ποσά που τους αναλογούσαν καθόσον εργάζονταν στη χώρα μας, αλλά δεν εξακολουθούσαν να συνεισφέρουν, ώστε να προκύπτει λόγος να δικαιούνται αυξήσεις.

Το θέμα θα πρέπει να λυθεί είτε με επαναδιατύπωση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου, είτε με κάποιο άλλο νομικό τρόπο. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό που θα απαιτηθεί, εάν προκύψει ανάγκη να παραχωρηθούν αυξήσεις σε αυτά τα άτομα ξεπερνά τα €100 εκατ., κάτι που θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου, όπως τόνισε ο Μαρίνος Μουσιούττας.

Αναδρομικότητα

Βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, ρώτησαν τον κ. Μουσιούττα κατά τη χθεσινή συνεδρία. Τι αναμένει η Κυβέρνηση από τη Βουλή να πράξει μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα και εν μέσω συζήτησης των προϋπολογισμών; Ο υπουργός Εργασίας αναγνώρισε το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, ωστόσο εξέφρασε τη θέση ότι μπορεί να προκύψει συμφωνία ακόμη και με αυτά τα δεδομένα.

Στο σημείο αυτό πάντως, έπεσε στο τραπέζι το ζήτημα της αναδρομικότητας για τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί αργότερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Με τον υπουργό πάντως να μην αναφέρει κάτι για το θέμα αυτό, τονίζοντας επανειλημμένα ότι στόχος είναι η ψήφιση της νομοθεσίας πριν από το τέλος του χρόνου.