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Για πρώτη φορά επιχειρείται η εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής και κοινών χρεώσεων ανά κυβικό μέτρο για όλους τους πολίτες, με στόχο την αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης και τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πρόταση που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για το πακέτο κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο καθορίζονται για πρώτη φορά σε παγκύπρια βάση ενιαία τέλη και κοινή τιμολογιακή πολιτική στους καταναλωτές.

Μέχρι πρότινος, και πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και τη σύσταση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), οι υπηρεσίες υδατοπρομήθειας και αποχέτευσης παρέχονταν από κατακερματισμένους φορείς όπως τα κατά τόπους Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων, καθώς και από Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ανομοιόμορφες διαδικασίες και μια κατακερματισμένη σε τοπικό επίπεδο τιμολογιακή πολιτική, όπου οι πολίτες πλήρωναν διαφορετικά τέλη ανάλογα με την επαρχία ή την κοινότητα διαμονής τους.

Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των ΕΟΑ, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, επιτεύχθηκε τελική σύγκλιση απόψεων για την υιοθέτηση ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου.

Η πρόταση που εξετάζεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει και στοχευμένες παρεμβάσεις:

• Καθορίζεται κοινή χρέωση ανά κυβικό μέτρο για όλους τους καταναλωτές παγκύπρια, βάζοντας τέλος στις ανισότητες του παρελθόντος.

• Θεσπίζονται κοινές ανώτατες οροφές για τα τέλη αποχέτευσης και τα τέλη όμβριων υδάτων.

• Η προώθηση της κοινής τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης ύδατος.

• Καθορίζονται αυστηρές και αποτρεπτικά υψηλές διατιμήσεις για υψηλές καταναλώσεις, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια υπεύθυνης καταναλωτικής συνείδησης και την εξοικονόμηση των περιορισμένων υδατικών πόρων της χώρας.

Στήριξη ευάλωτων ομάδων και πολύτεκνων οικογενειών

Παρά τον γενικότερο εξορθολογισμό και την ανάγκη εξοικονόμησης, η πρόταση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές ευαισθησίες. Συγκεκριμένα, ενοποιούνται και εξορθολογίζονται σε παγκύπρια βάση οι τιμολογιακές διατιμήσεις για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Προβλέπονται ομοιόμορφες, ευνοϊκές διατιμήσεις για ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, διασφαλίζοντας σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις συγκριτικά με την κοινή οικιακή διατίμηση.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του πακέτου, το κείμενο των Κανονισμών έτυχε ενδελεχούς νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. Κατά τον έλεγχο, ο Γενικός Εισαγγελέας υπέδειξε ότι η πρόνοια στους Κανονισμούς για δυνατότητα υπεξουσιοδότησης αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο του Οργανισμού προς τον γενικό διευθυντή και περαιτέρω προς άλλους υπαλλήλους έχριζε ισχυρότερης νομοθετικής θωράκισης.

Ως εκ τούτου, ετοιμάστηκε παράλληλα το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», το οποίο διασφαλίζει τη νομική ασφάλεια της μεταβίβασης εξουσιών για την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία των ΕΟΑ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο καλείται σήμερα να εγκρίνει το τροποποιητικό νομοσχέδιο και τους νέους Κανονισμούς, καθώς και να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Εσωτερικών να τους καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική ψήφιση και έγκριση.

Με την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η Κύπρος θα περάσει οριστικά σε μια νέα εποχή διαφάνειας, ισότητα και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της.

Το νέο τοπίο στα τέλη ύδρευσης

Πάγια, κλίμακες χρέωσης ανά κυβικό μέτρο, δικαιώματα σύνδεσης, εγγυήσεις και οι ειδικές ελαφρύνσεις για ευάλωτες ομάδες, ορεινές κοινότητες και το Ακρωτήρι

Με την προωθούμενη ενοποίηση των κανονισμών των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), καθορίζεται ένα σαφές, διαφανές και παγκύπρια ενιαίο πλαίσιο διοικητικών και τεχνικών τελών:

>>Δικαίωμα σύνδεσης ορίζεται στα €25.

>>Τέλος εγκατάστασης καθορίζεται με ανώτατη οροφή τα €700.

>>Ετήσιο τέλος συντήρησης ανώτατο όριο τα €30, επιβάλλεται αναλογικά αν το υποστατικό υδροδοτείται για μέρος του έτους.

>>Έλεγχος υδρομετρητή ή επανέλεγχος εγκαταστάσεων ορίστηκε στα €50.

>>Επανασύνδεση εντός κανονικών ωρών €35 και εκτός ωρών €70.

>>Έξοδα αποκοπής ύδρευσης ορίζεται στα €35.

Για τη διασφάλιση των οφειλών, θεσπίζονται ενιαία ποσά εγγύησης ανά μήνα

>>Οικιακή διατίμηση €25

>>Κοινόχρηστοι χώροι €100

>>Εμποριοβιομηχανική διατίμηση €200

>>Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού €25

>>Δημόσια/κοινοτικά γήπεδα και χώροι πρασίνου €100

>>Κτηνοτροφικοί σκοποί €100

>>Μαρίνα για υδροδότηση σκαφών αναψυχής €10.000

Δικαιώματα ανάπτυξης και εμβαδού οικοδομής

Για τις νέες αναπτύξεις, τα δικαιώματα αξιοποιούμενης γης ορίζονται σε 1,2% επί της αξίας της γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, τα δικαιώματα εμβαδού οικοδομής κλιμακώνονται ως εξής:

-Έως 200 τ.μ.: €1 ανά τ.μ.

-201 έως 450 τ.μ.: €2 ανά τ.μ.

-451 έως 1950 τ.μ.: €3 ανά τ.μ.

-Πέραν των 1951 τ.μ.: €4 ανά τ.μ.

Μηνιαία κατανάλωση με κλιμακωτές χρεώσεις

Η νέα τιμολογιακή πολιτική εισάγει αυστηρά κλιμακωτές χρεώσεις, καθιστώντας την αλόγιστη χρήση οικονομικά αποτρεπτική:

Οικιακή διατίμηση

-Πάγιο ποσό €4,00 / μήνα

-1 – 10 κ.μ.: €1,05 / κ.μ.

-11 – 20 κ.μ.: €1,45 / κ.μ.

-21 – 30 κ.μ.: €1,80 / κ.μ.

-31 – 40 κ.μ.: €2,50 / κ.μ.

-41 – 60 κ.μ.: €3,00 / κ.μ.

61 – 80 κ.μ.: €5,00 / κ.μ.

-Πέραν των 81 κ.μ.: €10,00 / κ.μ.

Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

>Πάγιο ποσό: €4,00 / μήνα

>1 – 10 κ.μ.: €1,00 / κ.μ.

>11 – 20 κ.μ.: €1,20 / κ.μ.

>21 – 40 κ.μ.: €1,40 / κ.μ.

>41 – 60 κ.μ.: €1,60 / κ.μ.

Πέραν των 61 κ.μ.: €2,00 / κ.μ.

Εμποριοβιομηχανική κατηγορία και ξενοδοχεία

Εμποριοβιομηχανική

>>Πάγιο €35,00/μήνα.

>>Χρέωση από €1,20/κ.μ. (1-100 κ.μ.) έως €1,50/κ.μ. (πέραν των 1501 κ.μ.).

Ξενοδοχεία

>>Πάγιο €200,00/μήνα.

>>Χρέωση από €1,55/κ.μ. (1-100 κ.μ.) έως €2,40/κ.μ. (πέραν των 501 κ.μ.).

>>Δημόσια/κοινοτικά γήπεδα, χώροι πρασίνου και κτηνοτροφία

>>Πάγιο ποσό: €4,00 / μήνα

>>Ενιαία χρέωση κατανάλωσης: €1,35 / κ.μ.

Ποιοι εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες

Καθορίζονται οι δικαιούχοι των ευνοϊκών διατιμήσεων:

• Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

• Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος.

• Λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας.

• Συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος ηλικίας.

• Παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα.

• Λήπτες χορηγίας τυφλών.

• Πολύτεκνες ή πενταμελείς οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

Ειδικό καθεστώς για το Ακρωτήρι

Ειδικά τέλη για υποστατικά εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου του Δήμου Κουρίου. Εισάγεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής:

Από ημερομηνία δημοσίευσης κανονισμών, έως 30/06/2029, χρέωση πρώτης κλίμακας (1-10 κ.μ.) μόλις €0,20 / κ.μ. (πάγιο €4,00).

Από 01/07/2029 έως 30/06/2031, χρέωση πρώτης κλίμακας στα €0,90 / κ.μ., πριν την πλήρη ευθυγράμμιση με την παγκύπρια διατίμηση.

Ειδικές προνοίες για ορεινές περιοχές

Οι καταναλωτές σε πέραν από 100 ορεινά και απομονωμένα χωριά των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου δικαιούνται μειωμένο τέλος κατανάλωσης έως και 50% επί των κανονικών διατιμήσεων. Πρόκειται για καταναλωτές οι οποίοι διαμένουν σε εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές οι οποίες υδροδοτούνται από κυβερνητικά υδατικά έργα.

Επαρχία Λευκωσίας

Αγία Ειρήνη Λευκωσίας, Άγιος Επιφάνιος Σολέας, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Θεόδωρος Τηλλυρίας, Αλεύγα, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι Ορεινής, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Γούρρη, Ευρύχου, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμπί Φραμακά, Κάμπος, Καννάβια, Κατύδατα, Κάτω Πύργος, Κοράκου, Κούρδαλι, Λαγουδερά, Λαζανιάς, Ληνού, Λιβάδια Λευκωσίας, Μανσούρα, Μοσφίλι, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Ξυλιάτος, Οίκος, Παλαιχώρι Μόρφου, Παλαιχώρι Ορεινής, Πάνω Κουτραφάς, Πάνω Πύργος, Παχύαμμος, Πεδουλάς, Πηγαίνια, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Σελλάδι του Άππη, Σινάορος, Σκουριώτισσα, Σπήλια, Τεμβριά, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φλάσου, Φτερικούδι.

Επαρχία Λάρνακας

Αγίοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Μελίνη, Οδού, Ορά.

Επαρχία Λεμεσού

Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Πάυλος, Αγρίδια, Αγρός, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Γερόβασα, Δύμες, Ζωοπηγή, Καμινάρια, Κάτω Μύλος, Κάτω Πλάτρες, Κελλάκι, Κισσούσα, Κοιλάνι, Κουκά, Κυπερούντα, Λεμίθου, Λόφου, Μανδριά Λεμεσού, Μονιάτης, Όμοδος, Παλαιόμυλος, Πάνω Πλάτρες, Πελένδρι, Πέρα Πεδί, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σιλίκου, Συκόπετρα, Τρείς Ελιές, Τρόοδος, Φοινί, Χανδριά.

Επαρχία Πάφου

Άγιος Ιωάννης Πάφου, Βρέτσια, Γιαλιά, Ζαχαριά, Κινούσα, Λιβάδι Πάφου, Λύσος, Μελάδεια, Μελάνδρα, Μούσερε, Νέα Δήμματα, Πωμός, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Πελαθούσα, Χρυσοχού, Ανδρολύκου, Τέρρα, Κρήτου Τέρρα, Μακούντα.