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Η νομοθεσία που ρυθμίζει τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών, η οποία επηρεάζει 300.000-350.000 πολίτες, έμεινε στο ράφι και αυτήν τη χρονιά και θα επανέλθει στη Βουλή εντός Ιανουαρίου του 2027.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τους εμπλεκόμενους αλλά και την κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών, το υπουργείο Εσωτερικών και οι ΕΟΑ δεν κατέληξαν στην τελική μορφή της προωθούμενης νομοθεσίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει εντός Δεκεμβρίου.

Ένα από τα «αγκάθια» που απομένουν είναι και το ύψος των τελών τα οποία θα επιβληθούν για παρακολούθηση της νομοθεσίας από τους ΕΟΑ, αλλά, κυρίως, το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το κόστος το οποίο θα κληθούν να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων/ οικιών που βρίσκονται σε κοινόκτητες οικοδομές.

Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», μελέτη η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό των ΕΟΑ καταδεικνύει πως για να είναι βιώσιμη η υπηρεσία που θα δημιουργηθεί, σε κάθε Οργανισμό, αναλογεί η επιβολή τέλους €20 ετησίως σε κάθε ιδιοκτήτη μονάδας που βρίσκεται σε κοινόκτητη οικοδομή. Σημειώνεται, πως με βάση την προωθούμενη νομοθεσία, κοινόκτητες θεωρούνται οικοδομές οι οποίες διαθέτουν πέραν των πέντε μονάδων.

Το υπουργείο Εσωτερικών συμφώνησε μεν ότι επιβάλλεται καθορισμός τελών από τους ΕΟΑ, ώστε οι Οργανισμοί να είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας που θα δημιουργηθεί για παρακολούθηση των κοινόκτητων οικοδομών, αλλά είχε ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να προτείνει το ύψος του τέλους που πρέπει να καθοριστεί. Από την άλλη, οι ΕΟΑ θεωρούν πως το ύψος του τέλους πρέπει να προταθεί από το Υπουργείο.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, ο πρόεδρός της Άριστος Δαμιανού ξεκαθάρισε πως η Βουλή απαιτεί να κατατεθεί πρόταση με καθορισμένο τέλος, διαφορετικά η προωθούμενη νομοθεσία θα μείνει στο ράφι. «Δεν είναι δουλειά του Κοινοβουλίου να εισηγηθεί το προτεινόμενο ύψος του τέλους», είπε.

Σε κοινό υπόμνημα των ΕΟΑ αναφέρεται πως απαιτούν και τα ακόλουθα:

➤ Έγκριση επαρκώς στελεχωμένης οργανωτικής δομής συμπεριλαμβανομένης και νέας εξειδικευμένης Υπηρεσίας, με πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς.

➤ Αναπροσαρμογή των προτεινόμενων τελών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό συνολικό κόστος άσκησης των αρμοδιοτήτων που επιβάλλονται στους ΕΟΑ. Επίσης, προτείνεται και η συμπερίληψή προνοιών οι οποίες να αποδίδουν στους ΕΟΑ τους απαραίτητους αποτελεσματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την επιβολή και εισπραξιμότητα των εσόδων από αυτήν τη δραστηριότητα.

➤ Πλήρης κρατική χρηματοδότηση του κόστους του αρχικού καταρτισμού των μητρώων Κοινόκτητων Οικοδομών και Διαχειριστικών Επιτροπών.

➤ Ετοιμασία και υποβολή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μητρώων που να περιλαμβάνει όλες τις εγγεγραμμένες και μη εγγεγραμμένες κοινόκτητες οικοδομές, μαζί με όλα τα απαιτούμενα κτηματολογικά στοιχεία των τεμαχίων και πλήρη στοιχεία των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών.

➤ Απευθείας και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ), στο Κτηματικό Μητρώο, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος.

➤ Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος, με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος.