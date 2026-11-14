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Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την άρση απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες που έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εντολή να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ ελήφθη στις 15:36 το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής, 22:36 στην Κύπρο). Το μέτρο ήρθη σχεδόν πέντε ώρες αργότερα, στις 20:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 03:15 ξημερώματα Σαββάτου στην Κύπρο).

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά την οποία ανέφεραν πως η απόφαση να καθηλωθούν τα αεροσκάφη σε όλη τη χώρα ελήφθη για προληπτικούς λόγους.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται γενναία χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του. «Ο πρόεδρος έχει ζητήσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ θέλω 50 δισεκατομμύρια», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι το πρόβλημα οφείλεται σε «κυβερνοεπίθεση». Απαιτείται «εκσυγχρονισμός» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τόνισε ο Μαρκγουέιν Μάλιν, εκτιμώντας πως θα κοστίσει «περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια».

Το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ ταλανίζεται από τεχνικές βλάβες, προβλήματα επικοινωνιών και ελλείψεις ελεγκτών, την ώρα που η FAA προσπαθεί να αντικαταστήσει τις πεπαλαιωμένες υποδομές.

Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι κονδύλι ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ενώ την Παρασκευή η FAA και ο Λευκός Οίκος ζήτησαν επιπλέον 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.

Εκατοντάδες εκτροπές πτήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, τουλάχιστον 827 πτήσεις είχαν εκτραπεί έως τις 7:05 το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Ακτής. Από αυτές, οι 670 επέστρεψαν στο αεροδρόμιο από το οποίο είχαν αναχωρήσει, ενώ 157 κατευθύνθηκαν σε διαφορετικό αεροδρόμιο.

Μεταξύ των αεροδρομίων που δέχθηκαν μεγάλο αριθμό εκτρεπόμενων πτήσεων ήταν το Washington Dulles, το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, το Σινσινάτι/Βόρειο Κεντάκι και το Νάσβιλ.

Περίπου 11.000 πτήσεις, που επρόκειτο να μεταφέρουν περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες, είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από αμερικανικά αεροδρόμια μετά τις 16:00, ώρα Ανατολικής Ακτής, γεγονός που ενίσχυε τον κίνδυνο νέων ακυρώσεων και εκτροπών.

Οι United Airlines και American Airlines ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα θα συνεχίζονταν. Η American Airlines ανέφερε επίσης ότι θα καταβάλει προσπάθειες ώστε οι επιβάτες να φτάσουν στους προορισμούς τους το συντομότερο δυνατό, μετά την άρση των περιορισμών.

Επιβάτες εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια

Στο αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο, οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν για την αναστολή των πτήσεων από τις οθόνες που εμφάνιζαν καθυστερήσεις σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Πολλοί επικοινώνησαν με συγγενείς και φίλους, προσπαθώντας να αποφασίσουν αν θα έπρεπε να διανυκτερεύσουν στην πόλη ή να αναζητήσουν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης.

Η 27χρονη Άμπερ ΜακΚουίλκιν, από το Σιάτλ, κινδύνευε να χάσει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη με φίλους για τους παγκόσμιους τελικούς του League of Legends. Όπως είπε, οι φίλοι της είχαν ήδη φτάσει στον προορισμό τους, ενώ η ίδια δεν λάμβανε σαφείς πληροφορίες για την πτήση της.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισαν ο Όστιν Κέρτις και η σύζυγός του, οι οποίοι ταξίδευαν από το Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα προς το Ντένβερ για το baby shower ενός φίλου τους. Το ζευγάρι είχε επιβιβαστεί σε πτήση στο Ο’Χέαρ, όταν οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να αποβιβαστούν.

Προβλήματα και στις μετακινήσεις αθλητικών ομάδων

Η αναστολή των πτήσεων επηρέασε και τις μετακινήσεις αθλητικών ομάδων του NBA, του NHL και πανεπιστημιακών διοργανώσεων, ενώ ομάδες του NFL εξέφραζαν ανησυχία για το αν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν εγκαίρως για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στις εμπορευματικές πτήσεις. Η FedEx, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμη να ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μεταφέρουν καθημερινά περίπου 61.000 τόνους εμπορευμάτων, από επιστολές έως δέματα, προς και από περισσότερες από 220 χώρες.

Στο επίκεντρο η παλαιά τεχνολογία των συστημάτων ελέγχου

Οι αρχές εξέταζαν επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση του περιστατικού με την εφαρμογή νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης από την FAA, το οποίο εντοπίζει προβλήματα και προτείνει αλλαγές στις διαδρομές των αεροσκαφών. Ωστόσο, το σύστημα λειτουργεί από μία εγκατάσταση κοντά στην Ουάσινγκτον και αποστέλλει συστάσεις στα κέντρα ελέγχου.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των παλαιών τεχνολογικών υποδομών της εναέριας κυκλοφορίας, μετά την έγκριση κονδυλίου 12,5 δισ. δολαρίων από το Κογκρέσο. Στο πλαίσιο του έργου, παλαιά χάλκινα καλώδια αντικαθίστανται από οπτικές ίνες και αναβαθμίζονται τα ραδιοσυστήματα στα αεροδρόμια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, απαιτούνται ακόμη 30 δισ. δολάρια για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να πιέζει το Κογκρέσο για την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης.

Ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Στιβ Αρόγιο συνέκρινε το περιστατικό με διακοπή επικοινωνιών που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο και είχε επηρεάσει εκατοντάδες πτήσεις στα βορειοανατολικά της χώρας, επισημαίνοντας ότι αυτή τη φορά το πρόβλημα είχε πανεθνική έκταση.

Όπως εξήγησε, η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών και αεροσκαφών καθιστά αναγκαία την καθήλωση των πτήσεων, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η αναστολή της Παρασκευής διέφερε από εκείνη που ακολούθησε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς τότε είχε δοθεί εντολή για άμεση προσγείωση των αεροσκαφών.

ertnews.gr skai.gr