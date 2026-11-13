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Η Ευρώπη δαπάνησε περίπου 67 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 για εισαγωγές πετρελαίου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί κυρίως σε επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία φέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για ένα ποσό που αποτυπώνει το οικονομικό κόστος της εξάρτησης της Ευρώπης στα ορυκτά καύσιμα. Όλα αυτά όταν η Ευρώπη έχει μικρές δυνατότητες εξόρυξης πετρελαίου και αναγκάζεται να εισάγει τεράστιες ποσότητες, διαθέτοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών αργού πετρελαίου της ΕΕ ξεπέρασε τα 212 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις ποσότητες να φτάνουν περίπου τους 435 εκατομμύρια τόνους. Από αυτές τις εισαγωγές, σημαντικό μέρος προέρχεται από τις ΗΠΑ, το Καζακστάν και τη Νορβηγία. Οι τρεις συγκεκριμένες χώρες αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 40% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αργού πετρελαίου.

Η ενεργειακή εξάρτηση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξετάσουμε τη συνολική κατανάλωση πετρελαίου στην Ευρώπη. Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 48% της κατανάλωσης πετρελαϊκών προϊόντων στην ΕΕ, με τα επιβατικά αυτοκίνητα να απορροφούν μεγάλο μερίδιο. Μάλιστα η μέση ετήσια δαπάνη για εισαγωγές πετρελαίου που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα κατά την περίοδο 2020-2025 διαμορφώθηκε περίπου στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη η ανάπτυξη του στόλου των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μειώνει σταδιακά την ανάγκη για εισαγωγές πετρελαίου. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, περίπου 8 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στον ευρωπαϊκό στόλο, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση περίπου 46 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσα στο 2025. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε οικονομική εξοικονόμηση περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από εισαγωγές πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2015 έως το 2025 η εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτιμάται ότι έχει αποτρέψει την κατανάλωση περίπου 156 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, εξοικονομώντας περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με ένα από τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος εάν η ηλεκτροκίνηση συνεχίσει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποφύγει την εισαγωγή περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την περίοδο 2026-2035. Η αντίστοιχη οικονομική εξοικονόμηση θα μπορούσε να φτάσει τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, η επιβράδυνση της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος.

Τέλος, στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα στοιχεία της Eurostat η οποία καταγράφει ότι το 2025 η ΕΕ εισήγαγε ενεργειακά προϊόντα αξίας 336,7 δισ. ευρώ. Το Συμβούλιο της ΕΕ αναφέρει επίσης ότι σχεδόν το 47,7% της κατανάλωσης πετρελαίου το 2024 αφορούσε τις οδικές μεταφορές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ