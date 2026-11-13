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Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, με την εμπλοκή τουλάχιστον τριών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ενδείξεις, συνέβη πριν από λίγο στον κομβο του Βιοφώς. Υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες και παρά την ύπαρξη του συστήματος φωτοεπισήμανσης στο σημείο, ένα αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών καταλήγοντας στην αυλή παρακείμενης κατοικίας, δεύτερο ακινητοποιήθηκε ακριβώς στη συμβολή της Τάσσου Παπαδόπουλου με τη λεωφόρο Μεσόγης, ενώ στο σημείο υπήρχε ακινητοποιημένο και φορτηγό, χωρίς να έχει ακόμη γνωσθεί επισήμως αν εμπλέκεται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 42χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός της νύχτας.

Παράλληλα, και άλλα οχήματα βρίσκονταν σταθμευμένα με τα φώτα στάθμευσης αναμμένα μέχρι την διασταύρωση προς το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, σε μια απόσταση δεκάδων μέτρων μακριά, δημιουργώντας μια εικόνα κυκλοφοριακού χάους στην περιοχή.

Ένα άτομο βρισκόταν τραυματισμένο στο οδόστρωμα, μπροστά από ένα αυτοκίνητο που εμπλέκεται στη σύγκρουση και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να είναι ακόμη άγνωστη.

Άγνωστο επίσης είναι το πώς το οδόστρωμα στον κόμβο του Βιοφώς και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας γέμισε με πέτρες, χώματα και άλλα υλικά, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία στο δρόμο.

Στη σκηνή βρίσκονταν πολλοί πολίτες που είδαν το σοβαρό τροχαίο και προσέτρεξαν για βοήθεια ή για να δουν τί συμβαίνει.

Στο μέρος μετέβησαν άντρες της Τροχαίας για την ομαλοποίηση της κίνησης και την αποφυγή περαιτέρω απρόοπτων, αφού στην σκηνή για αρκετή ώρα επικράτησε πανδαιμόνιο.