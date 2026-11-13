Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η αντίστροφη μέτρηση για την τύχη του αν αργία Μητροπολίτη τέως Πάφου κ. Τυχικού, άρχισε, υπό την έννοια ότι όλα συγκλίνουν στη λήψη αυστηρότερων μέτρων, που υπό τις περιστάσεις αφορούν μέχρι και την καθαίρεσή του.

Το μέλλον του κ. Τυχικού στην Εκκλησία της Κύπρου αναμένεται να κριθεί εντός Δεκεμβρίου, οπόταν αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος και για να καθαιρεθεί απαιτείται πλειοψηφία των Συνοδικών.

Αυτά νοουμένου ότι δεν θα υπογράψει τον λίβελο πίστεως τον οποίον του ενεχείρισε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αρχιεπισκοπή. Σημειώνεται, πως πρόκειται για τον ίδιο λίβελο τον οποίο του είχε ζητήσει προ καιρού η Ιερά Σύνοδος να υπογράψει, κάτι το οποίο γεννά σε Συνοδικούς ερωτηματικά ως προς το κατά πόσον επιθυμεί όντως να συνεργαστεί με την Ιερά Σύνοδο ή αν απλώς, για δικούς του λόγους, θέλει να κερδίσει χρόνο.

Το σκεπτικό αυτό (με τον παράγοντα χρόνο) ενισχύεται και από το γεγονός ότι ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο τα πρακτικά της Σύνοδου η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016, στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Το θέμα που εγείρεται από μέλη της Ιεράς Συνόδου είναι «προς τι η μελέτη των πρακτικών της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου από τη στιγμή κατά την οποίαν η Εκκλησία της Κύπρου δέχτηκε τη Σύνοδο της Κρήτης». Έτσι κι αλλιώς, όπως μας υπεδείχθη, η αποδοχή των αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης, αποτελούσε και αποτελεί προϋπόθεση για να αρθεί η αργία που έχει επιβληθεί στον κ. Τυχικό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου και επικυρώθηκε από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Αρχιεπίσκοπος δεν έδωσε στον κ. Τυχικό τα συμπεράσματα της Συνόδου της Κρήτης.

Ο κ. Τυχικός υπέβαλε υπόμνημα τριών σελίδων με τις θέσεις του, τις οποίες ζήτησε να κατατεθούν ενώπιον της Ιεράς Συνόδου προς εξέταση.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Μακαριότατος δεν δεσμεύθηκε ότι θα εισηγηθεί επάνοδο και συμμετοχή του εν αργία Μητροπολίτη στην Ιερά Σύνοδο σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτός υπογράψει τον λίβελο. Όπως μας ελέχθη, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε περίπτωση κατά την οποίαν ο κ. Τυχικός υπογράψει τον λίβελο, τότε, για να οδηγηθούν τα πράγματα προς εξομάλυνση, αυτός οφείλει να μετακομίσει στην Αρχιεπισκοπή. Ο εν αργία Μητροπολίτης φέρεται να υπέβαλε το ερώτημα κατά πόσον θα γίνει πρόσφυγας, με τον Αρχιεπίσκοπο να απαντά διερωτώμενος κατά πόσον και ο ίδιος είναι πρόσφυγας, δεδομένου πως ούτε και αυτός υπηρετεί στον τόπο καταγωγής του. Φέρεται επίσης να υπέδειξε στον εν αργία Μητροπολίτη, πως όλοι υπηρετούν όπου τους τάξει η Εκκλησία, κάτι το οποίο συμβαίνει όχι μόνο με ιεράρχες αλλά και με απλούς ιερωμένους.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες μας, ο κ Τυχικός δεν φέρεται διατεθειμένος να μετακομίσει στην Αρχιεπισκοπή, κάτι το οποίο αποτελούσε όρο που του έθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος για επαναφορά του την πυραμίδα της Εκκλησίας της Κύπρου, όχι ως μέλος της Ιεράς Συνόδου αλλά ως Επίσκοπος.

Κοντολογίς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου διατηρεί σταθερή τη θέση πως ο κ. Τυχικός πρέπει να υπογράψει τον λίβελο μετανοίας, να αποδεχθεί τη Σύνοδο της Κρήτης, να αποκηρύξει τους αποτειχισμένους, να διαψεύσει τις κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες στη Μητρόπολη Πάφου κατά τη διάρκεια της θητείας του ιδίου (του Αρχιεπισκόπου) εκεί, να αποσύρει όλες τις καταγγελίες του που εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίων και, τέλος, να παρουσιαστεί ως επίσκοπος στην Αρχιεπισκοπή, όπου θα του ανατεθούν σχετικά καθήκοντα.

Αν υλοποιηθούν τα πιο πάνω θα αποφασιστεί άρση της αργίας τους.

Η ομολογία πίστεως/λίβελος που έδωσε ο Μακαριότατος στον εν αργία Μητρπολίτη Πάφου, έχει ως ακολούθως:

Ολόκληρη η ομολογία, υπό τον τίτλο «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΤΟΙ ΛΙΒΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΥΧΙΚΟΥ» έχει ως ακολούθως:

«Θεία χάριτι, παρέχω, εἰς τήν Ὀρθόδοξον ἤτοι τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόν παρόντα, ἔγγραφον λίβελλον, δι’ οὗ καθομολογῶ καί στέργω ἅπαντα τά παρά τῶν Ἁγίων ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, καθώς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκκλησίας (Κρήτη 2016) ἀποφανθέντα. Δηλῶ σεβασμόν, εἰς τάς πανορθοδόξως ἰσχύουσας σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί εἰς τούς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπί τούτοις δηλώνω ἀπεριφράστως ὑπακοήν εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀποδέχομαι καί θά τηρῶ πάντα τά πανορθοδόξως κρατοῦντα τά ἀφορῶντα εἰς τήν ἱεράν Παράδοσιν, κυρίως δέ ἀποκηρύττω τόν ἀποτειχισμόν καί τούς ἀποτειχιστάς καθώς καί τά καινοτομηθέντα παρ’ αὐτῶν περί τῶν ἱερῶν κανόνων καί τοῦ ἤθους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ δηλών…».