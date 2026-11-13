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Στο μικροσκόπιο της βρετανικής αστυνομίας βρίσκεται ο γνωστός κωμικός και συγγραφέας Ντέιβιντ Γουάλιαμς (David Walliams), καθώς ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για καταγγελίες που αφορούν φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα.

Η απόφαση έρχεται μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ από το ITV News και την εφημερίδα Guardian, στα οποία καταγγέλλεται για σεξουαλική κακοποίηση ακόμα και ανήλικων κοριτσιών.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι καταγγελίες που διερευνώνται είναι ξεχωριστές από αυτές που αναφέρθηκαν από το ITN και την εφημερίδα, αλλά ότι «στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης προληπτικά τις εν λόγω αναφορές, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη αδικημάτων».

Όταν οι εν λόγω καταγγελίες έγιναν για πρώτη φορά γνωστές, ο κωμικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων δήλωσε ότι «δεν είναι σεξουαλικό αρπακτικό» και ότι δεν είχε «παραβιάσει τον νόμο».



Οι καταγγελίες

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς είναι μεταξύ των συγγραφέων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βιβλία όπως «The Boy in the Dress» ή «Mr Stink».

Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι Guardian και ITV News συγκέντρωσαν τις μαρτυρίες από 30 διαφορετικές πηγές σχετικά με τη συμπεριφορά του Ντέιβιντ Γουάλιαμς, με τα γεγονότα να χρονολογούνται από το 2003. Πολλές γυναίκες τον κατηγορούν πως χρησιμοποίησε το ότι ήταν διάσημος προκειμένου να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με εκείνες, ενώ ήταν σε νεαρή ηλικία ή ακόμα και ανήλικες.

Σε δηλώσεις του που επικαλείται η εφημερίδα Guardian, ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς αναγνωρίζει ότι επέδειξε «απερίσκεπτη συμπεριφορά απέναντι σε ορισμένα άτομα με τα οποία είχε περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις».

Αν και οι περισσότερες γυναίκες που έδωσαν συνέντευξη είπαν πως ήταν ενήλικες όταν είχαν σχέση με τον συγγραφέα, δύο εξ αυτών υποστήριξαν πως εκείνος είχε επικοινωνήσει μαζί τους όταν ήταν 15 ετών.

ΚλείσιμοΜια γυναίκα, που αναγνωρίστηκε ως Άλεξ, λέει ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Ντέιβιντ Γουάλιαμς, τον οποίο είχε γνωρίσει σε μια τελετή υπογραφής βιβλίων και ότι μετά από δύο χρόνια τηλεφωνημάτων και email, είχε σεξουαλικές επαφές μαζί του όταν ήταν 17 ετών.

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια βιβλία και πολλά από τα έργα του έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση. Τιμήθηκε το 2017 για το φιλανθρωπικό του έργο.

Η φήμη του είχε ήδη αμαυρωθεί το 2022 έπειτα από έρευνα του Guardian, η οποία αποκάλυψε ότι είχε καταγραφεί να κάνει σεξουαλικού χαρακτήρα σχόλια για τους διαγωνιζόμενους ενώ ήταν κριτής στην τηλεοπτική εκπομπή Britain’s Got Talent.

protothema.gr