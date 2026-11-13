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Τον δρόμο της κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του θα ακολουθήσει Ελληνοκύπριος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες για φερόμενη απαίτηση χρημάτων με απειλές από τη μητέρα και τη γιαγιά του, καθώς και για απειλές και άσκηση ψυχολογικής βίας σε βάρος τους. Το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεσή του και επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται φέρονται να διαπράχθηκαν στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ειδικότερα, του αποδίδεται ότι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις απαίτησε χρήματα με απειλές, μία από τη γιαγιά του και μία από τη μητέρα του, ενώ κατηγορείται επίσης ότι απείλησε τη μητέρα του και άσκησε ψυχολογική βία στα δύο πρόσωπα.

Κατά την αρχική διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί τις κατηγορίες και είχε διαταχθεί η κράτησή του μέχρι την επόμενη δικάσιμο για σκοπούς επιβολής ποινής. Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλαξε την απάντησή του σε μη παραδοχή, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οριστεί για ακρόαση στις 12 Νοεμβρίου 2026.

Η Κατηγορούσα Αρχή επανέφερε τότε το αίτημα κράτησής του, επικαλούμενη τόσο κίνδυνο φυγοδικίας όσο και κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων. Το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την εισήγηση περί κινδύνου φυγοδικίας, έκρινε όμως ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία που καταδείκνυαν πιθανότητα διάπραξης νέων αδικημάτων και διέταξε την κράτησή του.

Η υπεράσπιση προσέβαλε την απόφαση με πέντε λόγους έφεσης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο έδωσε υπέρμετρη βαρύτητα σε άλλες εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, χωρίς να σταθμίσει επαρκώς το σύνολο των προσωπικών και οικογενειακών περιστάσεών του. Επικαλέστηκε, επίσης, το λευκό ποινικό του μητρώο, ψυχιατρική έκθεση, θεραπευτικά δεδομένα και τους δεσμούς του με την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι αντί της κράτησης.

Το Εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και άλλες δύο εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις για ίδια ή παρόμοια αδικήματα. Στη μία από αυτές, παραπονούμενη είναι και πάλι η μητέρα του, ενώ στην άλλη παραπονούμενοι είναι η μητέρα και ο αδελφός του.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, τα φερόμενα περιστατικά στις τρεις υποθέσεις εκτείνονται σε χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους και επτά μηνών και αφορούν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Κατηγορούσας Αρχής, αρκετά ποινικά αδικήματα σε βάρος τριών διαφορετικών προσώπων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε και στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να διέπραξε τα αδικήματα της υπό εξέταση υπόθεσης ενώ τελούσε ήδη υπό όρους ελευθερίας στο πλαίσιο των άλλων εκκρεμών υποθέσεων. Μάλιστα, σε μία από αυτές περιλαμβάνεται και κατηγορία για φερόμενη παραβίαση διατάγματος αποκλεισμού, το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο της άλλης υπόθεσης.

Η υπεράσπιση είχε υποστηρίξει ότι το διάταγμα απομάκρυνσης από την παραπονούμενη τηρούνταν και ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν εκ νέου περιοριστικοί όροι ως εναλλακτική λύση στην κράτηση. Το Εφετείο, ωστόσο, έκρινε ότι η αναφορά στην πιθανή παραβίαση του συγκεκριμένου διατάγματος αποτελούσε πρόσθετο στοιχείο που ενίσχυε την ανάγκη κράτησης.

Οι δικαστές υπογράμμισαν ότι για να διαπιστωθεί κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων δεν απαιτείται ακριβής μαρτυρία, αλλά αρκεί να δημιουργείται, μέσα από το σύνολο των δεδομένων, ισχυρή εντύπωση πραγματικής πιθανότητας μελλοντικής παραβατικής συμπεριφοράς. Σημείωσαν, επίσης, ότι οι εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κινδύνου, όταν αφορούν αδικήματα ίδιας ή παρόμοιας φύσης.

Το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε επαρκώς όλα τα σχετικά δεδομένα και αιτιολόγησε ορθά την απόφασή του. Κατά την κρίση του, η πιθανότητα διάπραξης νέων αδικημάτων υπερίσχυσε, υπό τις περιστάσεις, της ανάγκης διασφάλισης της ατομικής ελευθερίας του κατηγορουμένου, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Τελικά, και οι πέντε λόγοι έφεσης απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι και η πρωτόδικη απόφαση για κράτησή του επικυρώθηκε ομόφωνα.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί και τα όσα του αποδίδονται αποτελούν ισχυρισμούς της Κατηγορούσας Αρχής.