Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 60χρονου Τουρκοκύπριου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Πέμπτη (12/11) στην περιοχή «Κονίζι», στην Κοιλάδα των Κέδρων, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 60χρονος εντοπίστηκε πριν από λίγο σε δύσβατη περιοχή. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης για την απομάκρυνση του από το σημείο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο 60χρονος είναι καλά στην υγεία του.

Τη συγκινητική στιγμή που ο 60χρονος συναντά ξανά φίλους και συγγενείς, μετά τον απεγκλωβισμό του από χαράδρα στην Κοιλάδα των Κέδρων, στο Τρόοδος, κατέγραψε βίντεο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι, από χθες, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 60χρονου Τουρκοκύπριου, ο οποίος πήγε να μαζέψει μανιτάρια και έκτοτε είχαν χαθεί τα ίχνη του. Η πληροφορία για την εξαφάνισή του έφτασε στην Αστυνομία γύρω στις 2:30 το μεσημέρι.

Στις έρευνες συμμετείχαν περίπου 30 άτομα από τον Αστυνομικό Σταθμό Κάμπου, την Πολιτική Άμυνα, το Τμήμα Δασών και εθελοντικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η ΕΤΕΑ.

Το δύσβατο έδαφος δυσκόλεψε τις έρευνες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν θερμικές κάμερες και drone. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και πτητικά μέσα, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν και ανιχνευτικοί σκύλοι.