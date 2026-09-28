Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με την έναρξη της περιόδου συλλογής άγριων μανιταριών, το Τμήμα Δασών απευθύνει συστάσεις προς το κοινό, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν βασικούς κανόνες ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιών στο έδαφος και στο δασικό οικοσύστημα.

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

Δεν χρησιμοποιούμε τσουγκράνες, «χτένες» ή άλλα εργαλεία. Η χρήση τέτοιων εργαλείων διαταράσσει το έδαφος, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μύκητα και απαγορεύεται από τον περί Δασών Νόμο.

Δεν σκαλίζουμε και δεν καταστρέφουμε το έδαφος. Απομακρύνουμε απαλά και μόνο όσο χρειάζεται τη φυλλάδα και στη συνέχεια την επανατοποθετούμε στη θέση της.

Συλλέγουμε τα μανιτάρια με προσοχή. Το μανιτάρι πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά, χωρίς να προκαλείται ζημιά στο έδαφος και στον περιβάλλοντα χώρο. Συλλέγουμε μόνο είδη μανιταριών που αναγνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι είναι εδώδιμα.

Προτιμούμε τα ώριμα μανιτάρια. Επιλέγουμε ώριμα μανιτάρια, τα οποία έχουν ολοκληρώσει σε μεγαλύτερο βαθμό τον φυσικό τους κύκλο και έχουν συμβάλει στην απελευθέρωση των σπορίων τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σημασία της φυλλάδας (το φυσικό στρώμα από πεσμένα φύλλα, μικρά κλαδιά και άλλα οργανικά υλικά που καλύπτει το έδαφος) για το δασικό οικοσύστημα, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας, στην προστασία του εδάφους και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη μυκήτων και άλλων οργανισμών. «Η εκτεταμένη και άσκοπη απομάκρυνση της φυλλάδας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φυσική λειτουργία του δάσους», συνεχίζει.

Το Τμήμα Δασών τονίζει ότι η υπεύθυνη συλλογή συμβάλλει στην προστασία τόσο των μανιταριών όσο και του ίδιου του δάσους.