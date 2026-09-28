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Είναι και κάποιες ειδήσεις που πλακώνουν την ψυχή και αφήνουν άλλης μορφής αποτυπώματα. Δεν περνούν απλώς από τις οθόνες μας ή τα ειδησεογραφικά sites, αλλά διαπερνούν τη συνείδησή μας, αφήνοντας έναν βαρύ και ασήκωτο κόμπο.

Ο αδόκητος χαμός του 16χρονου Άρη-Λάμπρου Παπαχαραλάμπους, μετά την πολυήμερη μάχη του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, εξαιτίας σοβαρού τροχαίου στην Αγλαντζιά, είναι μία τέτοια περίπτωση. Ενός νέου παιδιού, αθλητή της Κ17 του Θ.Ο.Ι. Λακατάμιας, με όνειρα και ορμή για ανώτερα φτερουγίσματα στη ζωή, του οποίου η πορεία κόπηκε βίαια πάνω σε ένα σκούτερ.

Πίσω από τις όποιες περιγραφές και αναφορές της ειδησεογραφίας, μια οικογένεια βυθίζεται τόσο ξαφνικά και αναπάντεχα στον απόλυτο πόνο, ενώ φίλοι και συμπαίκτες βρίσκονται στην άχαρη θέση να αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο. Την ίδια ώρα, ολόκληρη η κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη και αποσβολωμένη.

Σε έναν κόσμο όπου συχνά αναλωνόμαστε και «γαντζωνόμαστε» στα μίζερα, στα εφήμερα και στα ασήμαντα της καθημερινότητας, συμβάντα όπως αυτό λειτουργούν ως μια βίαιη υπενθύμιση του πόσο εύθραυστα είναι τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν χάνεται ένα παιδί, πόσο ασήμαντα και δευτερεύοντα μπορεί να αποδειχθούν όλα εκείνα που θεωρούμε συνήθως τόσο σημαντικά;

Παράλληλα, όμως, με το βαρύ πένθος, η τραγωδία αυτή εκπέμπει ένα ηχηρό, εκκωφαντικό SOS για την οδική ασφάλεια. Τα σκούτερ και παρόμοια μέσα έχουν κατακλύσει τους δρόμους, αποτελώντας δημοφιλές μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους. Η πραγματικότητα, εντούτοις, αποδεικνύεται αμείλικτη: οι χρήστες αυτών των μέσων παραμένουν εξαιρετικά εκτεθειμένοι. Σε μια σύγκρουση με μηχανοκίνητο όχημα, ο αναβάτης είναι ουσιαστικά απροστάτευτος απέναντι στις δυνάμεις της σύγκρουσης.

Η προστασία των παιδιών μας στους δρόμους δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη. Απαιτούνται άμεσα αυστηρότεροι κανόνες χρήσης, υποχρεωτική και ουσιαστική χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, κατάλληλες υποδομές, αλλά, πάνω απ’ όλα, αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας. Οι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, ενώ οι νέοι χρειάζεται να γνωρίζουν και να συνειδητοποιούν τους σοβαρούς κινδύνους και τις παγίδες που κρύβει η άσφαλτος.

Ο Άρης έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω του μια ανείπωτη θλίψη, έναν αβάσταχτο πόνο. Ας γίνει η μνήμη του αφορμή να αναλογιστούμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή, αλλά και έναυσμα για να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε να μη χρειαστεί να θρηνήσουμε κανέναν άλλο νέο στην άσφαλτο.

Είναι, ίσως, το πιο μεγάλο στοίχημα ζωής.