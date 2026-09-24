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Τουλάχιστον εννέα στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ασκήσεων του Πολεμικού Ναυτικού του Καζακστάν στην Κασπία Θάλασσα, έπειτα από αιφνίδια και έντονη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της χώρας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 19 στρατιωτικοί παρασύρθηκαν στα ανοιχτά. Οι εννέα από αυτούς σκοτώθηκαν» ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τρία άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων επτά. Το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγω για «επιδείνωση των καιρικών συνθηκών» και για «σφοδρούς ανέμους» στην περιοχή.

В Казахстане во время учений 19 военнослужащих унесло в Каспийское море



Девять из них погибли, троих удалось спасти. Поиски остальных продолжаются. Министерство обороны Казахстана выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что им будет оказана помощь. pic.twitter.com/c734AxA39B September 24, 2026

Η γενική εισαγγελία του Καζακστάν ξεκίνησε έρευνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στα ανοιχτά της περιοχής Μανγκουιστάου. Ο υπουργός Άμυνας Ντάουρεν Κοσάνοφ έσπευσε στην πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας, την Ακτάου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ ανέθεσε σε μια κυβερνητική επιτροπή «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων.

Трагедия на Каспии повторилась спустя 11 лет: что произошло на учениях в 2015 годуhttps://t.co/ntFOdEnmAr pic.twitter.com/ISfz9oU0qw — Tengrinews (@tengrinewskz) September 24, 2026

Στην άσκηση «Άμυνα της Κασπίας 2026» συμμετείχαν το Πολεμικό Ναυτικό του Καζακστάν, μονάδες της ακτοφυλακής αλλά και η Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με το υπουργείο.

protothema.gr