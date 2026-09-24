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Σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν οι εικόνες από την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, με αρκετούς χρήστες να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο ο Κινέζος πρόεδρος κατέβηκε τα σκαλιά του αεροσκάφους, κρατώντας το χέρι της συζύγου του, Πενγκ Λιγιουάν.
Οι εικόνες καταγράφηκαν κατά την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στη βάση Joint Base Andrews, όπου τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση. Η επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.
Στο επίμαχο βίντεο, ο Σι Τζινπίνγκ φαίνεται να κρατά σφιχτά το χέρι της συζύγου του καθώς κατεβαίνει από το αεροσκάφος.
Η εικόνα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο γύρο σχολίων στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι ο Κινέζος πρόεδρος χρειάστηκε τη βοήθειά της για να διατηρήσει την ισορροπία του, όπως σημειώνει η Daily Mail.
Ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι οι εικόνες συνδέονται με συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, πόσο μάλλον με εγκεφαλικό επεισόδιο.
Το δείπνο των BRICS που έβαλε «φωτιά» στις φήμες για την υγεία του Σι Τζινπίνγκ
Η νέα συζήτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απουσία του Σι από το επίσημο δείπνο των ηγετών των BRICS στην Ινδία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεν αισθανόταν καλά και για τον λόγο αυτό δεν παρέστη στο δείπνο, ενώ στη θέση του συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι.
Η απουσία του προκάλεσε έντονη διαδικτυακή συζήτηση, καθώς η υγεία των κορυφαίων Κινέζων αξιωματούχων παραμένει ένα θέμα για το οποίο το Πεκίνο παραδοσιακά δίνει ελάχιστες δημόσιες πληροφορίες.
Παράλληλα, βίντεο από τη σύνοδο των BRICS είχε προκαλέσει νέες εικασίες, όταν ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι διέκοψε για λίγο την ομιλία του και φάνηκε να ρωτά εάν ο Σι είναι καλά.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη σκηνή αποδόθηκε στη συνέχεια σε πρόβλημα με το ακουστικό μέσω του οποίου ο Σι άκουγε τον μεταφραστή του και όχι σε κάποιο επιβεβαιωμένο περιστατικό υγείας.
Η Wall Street Journal, πάντως, ανέφερε ότι η απουσία από το δείπνο συνδεόταν με αδιαθεσία, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι ο Σι υπέστη εγκεφαλικό ή άλλο σοβαρό επεισόδιο.
Οι φήμες που ακολουθούν εδώ και χρόνια τον Κινέζο πρόεδρο
Δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του Σι Τζινπίνγκ γίνεται αντικείμενο έντονης διαδικτυακής συζήτησης.
Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει ισχυρισμοί ότι ο Κινέζος πρόεδρος έχει υποστεί καρδιακό επεισόδιο, εγκεφαλικό ή πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια. Οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές.
Μάλιστα, παλαιότερες εικόνες στις οποίες ο Σι εμφανιζόταν να κάνει μια έκφραση δυσφορίας είχαν χρησιμοποιηθεί στα social media ως υποτιθέμενη ένδειξη προβλήματος υγείας. Στη συνέχεια, όμως, έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν παλαιότερη και δεν τεκμηρίωνε κάποιο ιατρικό περιστατικό.
Η έλλειψη επίσημων πληροφοριών για την υγεία της κινεζικής ηγεσίας αποτελεί διαχρονικά παράγοντα που ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων σεναρίων. Η Wall Street Journal σημειώνει ότι η πρόσφατη απουσία του Σι από το δείπνο των BRICS αναζωπύρωσε τη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη διάγνωση σοβαρής ασθένειας.