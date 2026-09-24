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Σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν οι εικόνες από την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, με αρκετούς χρήστες να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο ο Κινέζος πρόεδρος κατέβηκε τα σκαλιά του αεροσκάφους, κρατώντας το χέρι της συζύγου του, Πενγκ Λιγιουάν.

Οι εικόνες καταγράφηκαν κατά την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στη βάση Joint Base Andrews, όπου τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση. Η επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Στο επίμαχο βίντεο, ο Σι Τζινπίνγκ φαίνεται να κρατά σφιχτά το χέρι της συζύγου του καθώς κατεβαίνει από το αεροσκάφος.

Donald Trump welcomed President Xi Jinping and his wife at Joint Base Andrews as the Chinese leader landed for a state visit.



Trump shook hands with the couple, becoming the first US president in around six decades to receive a foreign counterpart at that airport.… pic.twitter.com/WPGgKwczFn — Bloomberg (@business) September 23, 2026

Η εικόνα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο γύρο σχολίων στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι ο Κινέζος πρόεδρος χρειάστηκε τη βοήθειά της για να διατηρήσει την ισορροπία του, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Xi Jinping is hit with fresh online health rumours as video shows him 'forcibly grabbing' wife's hand while exiting plane – days after skipping banquet in India https://t.co/L4VcxfwGgQ — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2026



Ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι οι εικόνες συνδέονται με συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, πόσο μάλλον με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το δείπνο των BRICS που έβαλε «φωτιά» στις φήμες για την υγεία του Σι Τζινπίνγκ

Η νέα συζήτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απουσία του Σι από το επίσημο δείπνο των ηγετών των BRICS στην Ινδία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεν αισθανόταν καλά και για τον λόγο αυτό δεν παρέστη στο δείπνο, ενώ στη θέση του συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι.

China’s Xi Jinping skipped a dinner of world leaders in India earlier this month because he was unwell, said people familiar with the matter, fueling speculation about his health days before a planned visit to the U.S. https://t.co/jl0NYpPAVb — The Wall Street Journal (@WSJ) September 20, 2026



Η απουσία του προκάλεσε έντονη διαδικτυακή συζήτηση, καθώς η υγεία των κορυφαίων Κινέζων αξιωματούχων παραμένει ένα θέμα για το οποίο το Πεκίνο παραδοσιακά δίνει ελάχιστες δημόσιες πληροφορίες.

Παράλληλα, βίντεο από τη σύνοδο των BRICS είχε προκαλέσει νέες εικασίες, όταν ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι διέκοψε για λίγο την ομιλία του και φάνηκε να ρωτά εάν ο Σι είναι καλά.

Remember that “Is it okay?” moment at #BRICS ?



PM Modi paused mid-speech, looked towards Xi Jinping and asked the question.



The Indian Express highlighted that Xi appeared uncomfortable.



Now a rather relaible explanation has emerged emerged, Xi and his staff were seen trying… pic.twitter.com/TGQx0gdFs9 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) September 17, 2026

Ωστόσο, η συγκεκριμένη σκηνή αποδόθηκε στη συνέχεια σε πρόβλημα με το ακουστικό μέσω του οποίου ο Σι άκουγε τον μεταφραστή του και όχι σε κάποιο επιβεβαιωμένο περιστατικό υγείας.

Η Wall Street Journal, πάντως, ανέφερε ότι η απουσία από το δείπνο συνδεόταν με αδιαθεσία, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι ο Σι υπέστη εγκεφαλικό ή άλλο σοβαρό επεισόδιο.

Οι φήμες που ακολουθούν εδώ και χρόνια τον Κινέζο πρόεδρο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του Σι Τζινπίνγκ γίνεται αντικείμενο έντονης διαδικτυακής συζήτησης.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει ισχυρισμοί ότι ο Κινέζος πρόεδρος έχει υποστεί καρδιακό επεισόδιο, εγκεφαλικό ή πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια. Οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές.

Μάλιστα, παλαιότερες εικόνες στις οποίες ο Σι εμφανιζόταν να κάνει μια έκφραση δυσφορίας είχαν χρησιμοποιηθεί στα social media ως υποτιθέμενη ένδειξη προβλήματος υγείας. Στη συνέχεια, όμως, έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν παλαιότερη και δεν τεκμηρίωνε κάποιο ιατρικό περιστατικό.

Η έλλειψη επίσημων πληροφοριών για την υγεία της κινεζικής ηγεσίας αποτελεί διαχρονικά παράγοντα που ευνοεί την ανάπτυξη τέτοιων σεναρίων. Η Wall Street Journal σημειώνει ότι η πρόσφατη απουσία του Σι από το δείπνο των BRICS αναζωπύρωσε τη συζήτηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη διάγνωση σοβαρής ασθένειας.

iefimerida.gr