Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη μεγάλη σημασία της περαιτέρω σύσφιξης σχέσεων ανάμεσα σε Ευρώπη και στα κράτη του Κόλπου επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο φόρουμ Ευρώπης-Κόλπου που συνδιοργανώνουν, στη Νέα Υόρκη, οι Antenna Group και Atlantic Council, με θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Το Europe-Gulf Forum (EGF) αποτελεί μία νέα πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών και χωρών του Κόλπου, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο περιοχών, καθώς και τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Κυβερνήσεων, Θεσμών, επενδυτών και επιχειρηματικής κοινότητας.

Μιλώντας στο Φόρουμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι μετά από χρόνια παρότρυνσης από την Κύπρο και την Ελλάδα, η ηγεσία της ΕΕ αποδίδει πλέον τη δέουσα σημασία στην περιοχή του Κόλπου και στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσφατα ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της δεύτερης συνόδου των ηγετών των κρατών της ΕΕ και του Κόλπου τον ερχόμενο μήνα, στη Σαουδική Αραβία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι «εργαζόμαστε αδιάλειπτα για να ενισχύσουμε τις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και χώρες του Κόλπου, σε τομείς, όπως η φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων, η συνδεσιμότητα, η ναυτιλιακή ασφάλεια και άλλα.» Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η προτεραιοποίηση της σύσφιξης των σχέσεων κατά την πρόσφατη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη – για πρώτη φορά – παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λευκωσίας

Αναφερόμενος στην κατάσταση ασφαλείας στον Κόλπο, η οποία επηρεάζει άμεσα και την Ευρώπη, σε τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια κ.α., ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκαν την περιοχή κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών την περασμένη Άνοιξη για να εκφράσουν την αλληλεγγύη της Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή καταδεικνύει την ευαλωτότητα της ασφάλειας των ναυτιλιακών διαδρόμων, σημειώνοντας πως στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει αμιγώς τοπική κρίση, αφού οι συνέπειες έχουν παγκόσμιες προεκτάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Κύπρου, ως ναυτιλιακή χώρα που διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και τον ενδέκατο παγκοσμίως.

«Συνεπώς, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας. Η ελεύθερη ναυσιπλοϊα είναι επιβεβλημένη», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τέλος, αναφερόμενος στη μεγάλη σημασία των διεθνών συνεργειών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η υλοποίηση του οικονομικού-εμπορικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) θα συμβάλει σε μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα και συνδεσιμότητα ανάμεσα στην Ευρώπη, τον Κόλπο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάμεσα σε πολλούς άλλους, στο Φόρουμ συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας κ. Αλεξάντερ Στουμπ, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ κ. Αλί Αλ Θαγουάντι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μάικ Πομπέο, Υπουργοί Εξωτερικών κρατών και ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών.