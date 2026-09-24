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Για «παραποίηση γεγονότων» σε σχέση με το κυπριακό ζήτημα, κατά την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη ενώπιον της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάνει λόγο το «υπεξ» σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας επίσης ότι ο Πρόεδρος διατύπωσε «αβάσιμες κατηγορίες» εναντίον της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Το «υπεξ» κάνει λόγο για «χειραγώγηση της διεθνούς κοινότητας και της παγκόσμιας κοινής γνώμης με ψεύδη» όπως ισχυρίζεται, «αγνοώντας για άλλη μια φορά τις διώξεις, τον αναγκαστικό εκτοπισμό και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες υποβλήθηκε ο τουρκοκυπριακός λαός μεταξύ 1963 και 1974».

Μάλιστα χαρακτηρίζει τις τοποθετήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως «αυθάδεις και αγενείς παρατηρήσεις» που απηύθυνε προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ υποστηρίζει ότι ο «ακατάλληλος» τόνος του Προέδρου Χριστοδουλίδη «καταδεικνύει το είδος της παράλογης συμπεριφοράς στην οποία μπορούν να οδηγήσουν οι φιλοδοξίες της ελληνοκυπριακής Διοίκησης» όπως αναφέρεται στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υποστηρίζει ακόμη τη θέση πως, «ό,τι και αν λέει ο Χριστοδουλίδης, αυτό δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη». Λέει ότι η έκκληση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, στη βάση ενός μοντέλου που «παρέμεινε άκαρπο λόγω της αδιάλλακτης και μαξιμαλιστικής στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία αρνείται να αναγνωρίσει την ισότιμη θέση της τδβκ» – όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος – αποκαλύπτει, κατά τον ισχυρισμό του «υπεξ», την πρόθεση να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται την «άδικη θέση» που έχει αποκτήσει η «λεγόμενη “Κυπριακή Δημοκρατία”».

Υποστηρίζει ακόμη ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, η πραγματική υποκρισία έγκειται στην επιμονή στο μοντέλο της “ομοσπονδίας”, το οποίο έχει σαφώς αποτύχει να αποφέρει αποτελέσματα στο παρελθόν και έχει απορριφθεί επανειλημμένα από την ελληνοκυπριακή Διοίκηση» σύμφωνα με την διατύπωση της ανακοίνωσης.

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση αναφέρει ότι «το πιο θεμελιώδες γεγονός που πρέπει να γίνει κατανοητό όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα είναι η ύπαρξη δύο ξεχωριστών λαών που ζουν δίπλα-δίπλα στο νησί, καθώς και δύο ξεχωριστών, ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Η επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας στο νησί εξαρτάται, όπως έχει τονίσει ο κ. Ερντογάν σε κάθε ευκαιρία και πιο πρόσφατα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, από την αναγνώριση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας της κυριαρχικής ισότητας και της ίσης διεθνούς θέσης της τδβκ». «Οι πολιτικές που αγνοούν τους Τουρκοκύπριους θα συνεχίσουν να είναι καταδικασμένες σε αποτυχία στο μέλλον, όπως συνέβη και στο παρελθόν», καταλήγει το «υπεξ».

ΚΥΠΕ