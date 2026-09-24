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Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες μικρών κρατών μελών, όπως η Κύπρος, στην αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων ελέγχου συγκεντρώσεων υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός. Παράλληλα, ζήτησε η ΕΕ να παραμείνει ανοικτή σε αξιόπιστους εταίρους στον τομέα των ημιαγωγών.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ (COMPET) στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός έθεσε ως γενική κατεύθυνση τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται.

«Πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύσουν, να καινοτομήσουν, να αναπτυχθούν», δήλωσε.

Οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου στον έλεγχο συγκεντρώσεων

Για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών ελέγχου συγκεντρώσεων, ο κ. Δαμιανός τάχθηκε υπέρ νέων κανόνων και μεγαλύτερης βεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας όμως ότι πρέπει να συνυπολογίζονται τα διαφορετικά δεδομένα κάθε αγοράς.

Όπως εξήγησε, μικρότερες χώρες όπως η Κύπρος αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες στον ανταγωνισμό και στον έλεγχο συγκεντρώσεων σε σχέση με μεγαλύτερα κράτη μέλη.

Οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν την αναθεώρηση που προωθεί η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Πολιτική Ανταγωνισμού, Τερέσα Ριμπέρα.

Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 30 Απριλίου 2026 και εισάγει εργαλεία όπως η «ασπίδα καινοτομίας» και οι «δυναμικές αποδοτικότητες». Στόχος είναι η υιοθέτηση των νέων κατευθυντήριων γραμμών έως το τέλος του 2026.

Chips Act 2.0 και συνεργασία με τρίτες χώρες

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μικροτσίπ, ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι η Κύπρος συμφωνεί με τη γενική κατεύθυνση, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της συνεργασίας με αξιόπιστους εταίρους.

Ερωτηθείς αν το γεωγραφικό πεδίο της πρωτοβουλίας «Made in Europe» θα πρέπει να περιλαμβάνει τρίτες χώρες, απάντησε ότι το ζήτημα εξετάζεται.

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Ιρλανδού Υπουργού Πίτερ Μπερκ, βρίσκεται συζήτηση πολιτικής για τον Chips Act 2.0, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής ημιαγωγών και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Ο πρώτος Chips Act του 2023 είχε κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 53 δισ. ευρώ. Η ευρωπαϊκή κατανάλωση μικροτσίπ το 2025 ανήλθε σε 41,1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 10,5% των παγκόσμιων αποστολών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πραγματοποιείται εκτός ΕΕ.

Βάσει του οδικού χάρτη «One Europe, One Market», επιδιώκεται συμφωνία για τον Chips Act 2.0 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες στην ατζέντα

Το Συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις για την πορεία του Βιομηχανικού Επιταχυντή (Industrial Accelerator Act), του κανονισμού για το 28ο Καθεστώς/EU Inc. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια γεύματος αναμένεται άτυπη συζήτηση για την ενσωμάτωση της οικονομικής ασφάλειας στην πολιτική ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ