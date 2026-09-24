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Ανοικτό αφήνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας εκτός των εσωκομματικών διαδικασιών του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του σήμερα το πρωί, σε συνέχεια της χθεσινής του τοποθέτησης πως αν δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό το Σαββατοκύριακο θα είναι υποψήφιος.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ κλήθηκε να τοποθετηθεί σε σχέση με τις χθεσινές του επισημάνσεις και επανέλαβε ότι θέλει να πιστεύει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει «το ελάχιστο βήμα» για να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο Κυπριακό. Σε αυτό το ενδεχόμενο, είπε, θέλει να πιστεύει πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα σταθούν στο πλευρό του.

Ερωτηθείς για το τι είναι αυτό που περιμένει ώστε να αναβάλει τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές, μίλησε για έστω «ένα ασήμαντο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», το οποίο θα προκύψει αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη. «Εάν θα μείνει το παράθυρο κλειστό για την ελπίδα του Κυπριακού, εγώ θα είμαι υποψήφιος», υπογράμμισε.

Σε επανειλημμένες ερωτήσεις για το αν θα διεκδικήσει μέσω του ΔΗΣΥ το χρίσμα ή αν θα είναι υποψήφιος και ανεξαρτήτως των αποφάσεων του κόμματος, απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Σε επισήμανση της δημοσιογράφου ότι αυτό που καταλαβαίνει είναι πως θα είναι υποψήφιος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε με νόημα: «Εσείς το λέτε».

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση του

Ονούφριος Κουλλά: Δεν θα μπορούσα να το διανοηθώ

Σε παρέμβαση του στην ίδια εκπομπή πριν από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ρωτήθηκε για το πώς εξέλαβαν στην Πινδάρου τις χθεσινές δηλώσεις του τέως προέδρου του κόμματος και αν κατάλαβαν ότι θα είναι υποψήφιος μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών του ΔΗΣΥ.

Ο Ονούφριος Κουλλά ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κάτι άλλο, προσθέτοντας ότι το κόμμα είναι ανοικτό και όλοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Γι’ αυτό άλλωστε, εξήγησε, διευρύνθηκε η διαδικασία ώστε ο υποψήφιος του κόμματος να εκλέγεται από όλα τα μέλη και να μην υπάρχουν σκιές ότι ένα μικρότερο εκλογικό σώμα θα ελέγχεται από την εκάστοτε ηγεσία.

Ερωτηθείς αν θα τους ανησυχούσε ή θα τους προκαλούσε άγχος αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου προχωρούσε με υποψηφιότητα εκτός του ΔΗΣΥ, ο κ. Κουλλά απάντησε: «Πάρα πολύ, στον μέγιστο βαθμό».