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Στις κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στρέφει το βλέμμα του το Δημοκρατικό Κόμμα για τα δύο καυτά θέματα της επικαιρότητας. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε χθες βράδυ ότι εκείνος που πρέπει να προβληματιστεί από τις αναφορές του Υπουργού Οικονομικών προς το πρόσωπο του είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ παράλληλα έδειξε ως το σημαντικότερο σημείο για την επιλογή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πλάνο του όσον αφορά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Προκλήσεις» του ΡΙΚ, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαρακτήρισε ατυχείς και απαξιωτικές τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού περί «γελοιότητων της πολιτικής» και «εμμονών», υποστηρίζοντας ότι οι σωστές θέσεις όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση είναι εκείνες τις οποίες εκφράζει με τοποθετήσεις του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ δεν ζητά την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, σημειώνοντας όμως ότι οι αναφορές του πρέπει να προβληματίσουν τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έκανε επίσης λόγο για εικόνα που εκπέμπεται ότι υπάρχουν «δύο κυβερνήσεις», η μία του Υπουργείου Οικονομικών και η δεύτερη όλων των υπολοίπων.

Στο κεφάλαιο των προεδρικών εκλογών, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν πρόκειται να εκφράσει τις απόψεις του δημόσια ούτε να προκαταλάβει αποφάσεις, υποδεικνύοντας ότι ο σωστός τρόπος για τη διεξαγωγή διαλόγου είναι μέσω των συλλογικών οργάνων, τα οποία θα έχουν και τον τελευταίο λόγο στην επιλογή του προσώπου. Αναγνώρισε μεν το δικαίωμα των στελεχών του κόμματος να εκφράζουν και δημόσια τις απόψεις τους, ωστόσο, υπογράμμισε πως για τον αρχηγό ενός κόμματος είναι διαφορετικό αφού έχει την ευθύνη για διασφάλιση της ορθότητας της διαδικασίας.

Απέφυγε επανειλημμένα να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που τέθηκαν ενώπιον του, υπέδειξε όμως ότι το σημαντικότερο σημείο στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα για τις προεδρικές εκλογές είναι η συζήτηση που θα έχει το ΔΗΚΟ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως είπε, πρέπει να ακούσουν τις σκέψεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για τα επόμενα πέντε χρόνια και ακολούθως να σταθμίσουν τα δεδομένα για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Η σημερινή εκπροσώπηση στην Κυβέρνηση θεωρεί πως είναι αυτή που αρμόζει στην παράταξη, αλλά δεν τους εγκλωβίζει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό για το οποίο δηλώνει απόλυτα βέβαιος ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, είναι πως το κόμμα του θα καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2028.