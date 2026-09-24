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Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης τριών υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών καθώς και για παράνομη κατοχή περιουσίας.

Συγκεκριμένα, μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης, εντόπισαν και ανέκοψαν για έλεγχο χθες το απόγευμα στη Λεμεσό, τον 26χρονο, ο οποίος είχε αναγνωριστεί από τα μέλη της Αστυνομίας ως το άτομο το οποίο διέπραξε την μία εκ των τριών διερευνώμενων υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του χρηματικό ποσό, για το οποίο δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για τις υποθέσεις των διαρρήξεων, αφού εναντίον του προέκυψε σχετική μαρτυρία και για τις άλλες δύο υποθέσεις.

Αυτός αναμένεται σήμερα το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.