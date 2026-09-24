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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια να συμπληρωθεί το «παζλ» για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη γιατρός φέρεται να χορήγησε στον τραγουδιστή ουσία μέθης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κανονικά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως μετέδωσε το Star, από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να προκύψει εάν στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, κάτι που ανέφερε στην κατάθεσή της και η γραμματέας της, θα πρέπει να εξακριβωθεί ο ακριβής λόγος, καθώς η 56χρονη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε υπερδιέγερση κατά την άφιξή του στο ιατρείο, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με άλλες μαρτυρίες για τον τραγουδιστή, καθώς τον περιγράφουν ως έναν ήρεμο και ευδιάθετο άνθρωπο, ακόμα και στο φαρμακείο που πήγε να περιποιηθεί ένα τραύμα που είχε στο κεφάλι.

Έψαχναν στο AI τρόπους για να ξυπνήσουν τον Μαζωνάκη από τη μέθη -Τηλεφώνησαν σε αναισθησιολόγο για να τον ξυπνήσουν

Αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες που προκύπτουν για τους χειρισμούς των γιατρών, καθώς φέρονται να χρησιμοποίησαν AI προκειμένου να βρουν τρόπους για να ξυπνήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη μέθη, καθώς δεν φαίνεται να είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό στο ιατρείο του Κολωνακίου για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η επικοινωνία με αναισθησιολόγο προκειμένου να τον ρωτήσουν για τη χορήγηση μέθης.

Σύμφωνα με το Mega, όταν η γιατρός διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τραγουδιστή, θεώρησε ότι οφείλεται στη μέθη που του χορήγησε, με αποτέλεσμα να του δώσει το αντίδοτο, την ουσία που θα τον ξυπνούσε. Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εν τέλει δεν ξύπνησε, οι γιατροί κάλεσαν συνολικά τρεις φορές στο τηλέφωνο έναν αναισθησιολόγο προκειμένου να ρωτήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή. Αφού τους ξήγησε, εκείνοι δεν τον χρησιμοποίησαν σωστά, νομίζοντας ότι δεν έχει μπαταρία.

Έτσι, έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα, άφησαν το τηλέφωνο στο πλάι και έβαλαν τον αναισθησιολόγο σε ανοιχτή ακρόαση για να τους δώσει οδηγίες σχετικά με το πώς να κάνουν απινίδωση στον τραγουδιστή. Λίγη ώρα αργότερα η 56χρονη έκανε το τρίτο και τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα στον αναισθησιολόγο, αφότου ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του: «Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;», φέρεται να είπε η γιατρός.

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν η γιατρός με τον υπνοθεραπευτή

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, η γιατρός αντάλλασσε μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή που κατέθεσε για την υπόθεση και είχε ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση με τον τραγουδιστή.

Όταν ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε με τη γιατρό προκειμένου να πληροφορηθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ξεκινήσει για την Κηφισιά, που είχαν το ραντεβού, η γιατρός τού απάντησε ότι δεν είναι καλά και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

«Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ» έγραψε η γιατρός στις 16:52, σύμφωνα με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Ποιος τον συνοδεύει;» ρώτησε ο υπνοθεραπευτής, για να λάβει την απάντηση: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν». «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του» σημείωσε ο κ. Κομιανός.

Λίγο μετά ο υπνοθεραπευτής έστειλε στην 56χρονη: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

«Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι η γιατρός»

Μαζί με τη γιατρό στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ήταν και μια 53χρονη νοσηλεύτρια, υπάλληλος του ιατρείου, η οποία δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής, όμως φέρεται να αποκάλυψε στο περιβάλλον της τι συνέβη στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια φέρεται να έχει πει ότι είχε διαπιστώσει πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τη διαδικασία (πριν ηχήσουν τα αλάρμ), αλλά η γιατρός την επέπληξε και συνέχισε κανονικά. Σύμφωνα με το Mega, η νοσηλεύτρια ήταν ένα από τα πρόσωπα που καθάρισαν μετά τον χώρο, αφότου το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η 53χρονη φέρεται να έχει εξομολογηθεί στο περιβάλλον της πως, ενώ ήταν μέσα στο δωμάτιο με τον τραγουδιστή, κάποια στιγμή είδε ένα «τίναγμα» του χεριού του, σημάδι που θεώρησε πως δεν ήταν καλό.

Τότε γύρισε και είπε στη γιατρό «δεν τον βλέπω καλά», για να του απαντήσει εκείνη «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητεί να καταθέσει η νοσηλεύτρια

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να έχει ταχύτερα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ ταυτόχρονα ζητεί να κληθεί να καταθέσει η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο όπου έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Η οικογένεια του τραγουδιστή θεωρεί ότι πρόκειται για μια σημαντική μάρτυρα για την υπόθεση, καθώς βρισκόταν στον χώρο όπου έκανε την πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης και είδε όλες τις ενέργειες της γιατρού.

iefimerida.gr



