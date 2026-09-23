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Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον ένας κρίσιμος διάλογος που φέρεται να καταγράφηκε στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης, λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύνθεση, λεπτό προς λεπτό, όσων συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μαρτυρία μιας 53χρονης νοσηλεύτριας, της Ε.Θ., η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν μέσα στον χώρο όπου γινόταν η διαδικασία στον Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η 53χρονη είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του τραγουδιστή να «τινάζεται». Η εικόνα του την ανησύχησε και απευθύνθηκε αμέσως στην Ιωάννα Γάκα. «Δεν τον βλέπω καλά», φέρεται να της είπε.

Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι δύο κλήσεις για τον απινιδωτή

Οι κινήσεις που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του.

Μάλιστα, η επικοινωνία φέρεται να έγινε με ανοιχτή ακρόαση, ώστε όσοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις αντιδράσεις στα alerts του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη και τον χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Ακόμη πιο κρίσιμο θεωρείται ένα τηλεφώνημα που, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλήση είχε διάρκεια μόλις λίγων δευτερολέπτων και έγινε από γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη γιατρός είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξωτερική συνεργάτιδα και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας που έχει τεθεί υπόψη των Αρχών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Η επικοινωνία αυτή αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές.

protothema.gr