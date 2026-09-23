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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εξετάζουν τις επικοινωνίες μέσα και γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τις αναφορές για πιθανή χορήγηση μέθης, αλλά και τα ευρήματα της νεκροψίας που αναμένεται να φωτιστούν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η έρευνα για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι νέες αποκαλύψεις για τις επικοινωνίες της γιατρού Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, αλλά και οι αναφορές εργαζομένων του ιατρείου για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν κρίσιμες απαντήσεις από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η υπεράσπισή τους αμφισβητεί την εμπλοκή τους και προβάλλει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Οι αναφορές για «μέθη», «απινιδωτή» και «αδρεναλίνη»

Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά όσα φέρεται να άκουσε εργαζόμενη του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να ανέφερε ότι άκουσε από τον χώρο της κλινικής λέξεις όπως «μέθη», «απινιδωτή» και «αδρεναλίνη».

Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχε στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη», μήνυμα που στη συνέχεια φέρεται να διαγράφηκε, σύμφωνα με το Mega.

Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του.

Το ζήτημα της πιθανής χορήγησης μέθης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φαρμακευτικές ουσίες, όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, αλλά και σε ποιες συγκεντρώσεις.

Η πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για τη διαδικασία

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση υγρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση, ωστόσο το σύνολο των ευρημάτων αναμένεται να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Καθοριστική θεωρείται και η απάντηση στο ερώτημα αν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την ιατρική πράξη ήταν τέτοια ώστε να απαιτούνταν διαφορετική αντιμετώπιση.

Ένα ακόμη σημείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών αφορά την εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο.

Από την πλευρά του ιατρείου φέρεται να έχει περιγραφεί εικόνα έντονης ή ακραίας υπερδιέγερσης, ενώ άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Συγκεκριμένα, ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρεται να έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφιξή του στην κλινική.

Η αντίθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν η περιγραφή της κατάστασής του επηρέασε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνέχεια.

Το εύρημα της ισχαιμίας στο μυοκάρδιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα της νεκροψίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο μυϊκό τμήμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς.

Η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν η αλλοίωση αυτή συνδέεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και, εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε.

Η χρονική τοποθέτηση ενός πιθανού καρδιακού επεισοδίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με τη χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του τραγουδιστή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση.

Μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου.

Η συνεργασία Γάκα – Κομιανού και η φωτογραφία από το ιατρείο

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και η σχέση της Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή για την επαγγελματική τους συνεργασία, αλλά και για την επαφή που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μόνο μία φορά, δύο ημέρες πριν από το μοιραίο περιστατικό, ενώ ανέφερε ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά από πριν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε χώρο εστίασης στο Ψυχικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αυτή συμμετείχαν επίσης η μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη και ένας 55χρονος επιχειρηματίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να συνέδεσε τη συνεδρία ύπνωσης με την προηγούμενη πραγματοποίηση μιας διαδικασίας «detox», χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς περιέγραφε ο συγκεκριμένος όρος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην κλινική της οδού Καρνεάδου για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται αρχικά να είχε δεύτερες σκέψεις για τη διαδικασία και να είχε εκφράσει επιφυλάξεις, καθώς φέρεται να εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της έγραψε: «Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ», αναφερόμενος στην προσπάθεια να πειστεί ο τραγουδιστής να προχωρήσει στη διαδικασία.

Η τρισέλιδη σύμβαση και οι παραπομπές ασθενών

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα και την επαγγελματική σχέση που είχαν αναπτύξει ο Νάσος Κομιανός με την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τρισέλιδη σύμβαση συνεργασίας, η οποία προέβλεπε αμοιβαίες παραπομπές πελατών αλλά και δυνατότητα χρήσης του δεύτερου ιατρείου του ζευγαριού στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η συμφωνία, που φέρεται να είχε υπογραφεί περίπου έναν χρόνο πριν, περιγράφεται ως συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Με βάση τους όρους της, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέβαλλε 40 ευρώ για κάθε ασθενή που του παρέπεμπαν οι γιατροί, ενώ αντίστοιχη αμοιβή προβλεπόταν για παραπομπές ασθενών προς την άλλη κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ για συνεδρίες με δικούς του πελάτες ή με πρόσωπα που του παρέπεμπε η γιατρός.

Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η συνεργασία συνδέεται με τις επισκέψεις του Γιώργου Μαζωνάκη και τις παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Η φωτογραφία με τον Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές αφορά τη φωτογραφία που φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον υπνοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στη φωτογραφία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, με κλειστά μάτια και με φλεβοκαθετήρες και στα δύο χέρια.

Η φωτογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε διαγραφεί από το κινητό της γιατρού, ωστόσο οι αρχές κατάφεραν να την ανακτήσουν.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν υπήρξαν και άλλες επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή ή άλλα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως και η εκδοχή της υπεράσπισης

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να έχει η νέα κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Η νεαρή γυναίκα είχε ήδη καταθέσει δύο φορές κατά την προανακριτική διαδικασία και κλήθηκε εκ νέου από τον 32ο τακτικό ανακριτή, αυτή τη φορά έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η κατάθεσή της θεωρείται σημαντική καθώς μπορεί να αποσαφηνίσει τι συνέβη στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες.

Κατά την εκδοχή της υπεράσπισης, η 28χρονη αναμένεται να υποστηρίξει ότι στις 15:30 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο, όταν έφτασε ασθενής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, πριν από την άφιξη του ασθενούς ο γιατρός βρισκόταν στον χώρο του γραφείου του, όπου είχε ξαπλώσει στον καναπέ και είχε αποκοιμηθεί.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, παρέμεινε με τον ασθενή του μέχρι περίπου τις 16:10, ενώ προχώρησε και στη συνταγογράφηση εξετάσεων.

Η συνταγογράφηση αυτή εμφανίζεται, σύμφωνα με έγγραφο που έχει προσκομιστεί στον ανακριτή από τον γιατρό, να έχει πραγματοποιηθεί στις 16:06.

Η συγκεκριμένη κατάθεση αξιοποιείται από την πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ούτε βρισκόταν στον χώρο όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και οι επόμενες κινήσεις

Οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις, κυρίως ως προς τους χρόνους.

Η 28χρονη γραμματέας είχε αρχικά αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 15:30, ενώ από άλλα στοιχεία της έρευνας προέκυψε διαφορετική ώρα άφιξης, λίγο πριν τις 14:00.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε επιμείνει αρχικά στην εκδοχή της, ενώ στη νέα κατάθεσή της έδωσε στοιχεία που η υπεράσπιση θεωρεί ότι ενισχύουν τη θέση του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν και άλλες εργαζόμενες του ιατρείου, ώστε να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

Το αίτημα για αποφυλάκιση με «βραχιολάκι»

Την ίδια ώρα, εξετάζονται οι επόμενες νομικές κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Η υπεράσπισή τους έχει περιθώριο να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθεί διαφορετικά ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και να καταθέσει απευθείας αίτημα στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Ο προφυλακισμένος γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει πιο ήρεμος τις τελευταίες ημέρες, περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του διαβάζοντας και παρακολουθώντας τηλεόραση, ενώ αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός του κελιού του.

Η έρευνα πάντως συνεχίζεται, με τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κομβικά για την πλήρη εικόνα των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη.

protothema.gr