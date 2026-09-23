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Η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε ότι βρέθηκε πρόσφατα σε σοβαρό κίνδυνο την ώρα που κοιμόταν, περιγράφοντας παράλληλα την καθημερινή αγωνία που βιώνει από τότε που διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1, τον Ιούνιο του 2022.

Η 48χρονη παρουσιάστρια περιέγραψε μέσω Instagram τις δυσκολίες και το άγχος της καθημερινότητάς της.

Αφορμή στάθηκε μια σειρά από τεχνικές βλάβες στον ιατρικό της εξοπλισμό λίγο πριν από ένα γεύμα, οι οποίες τις προκάλεσαν απογοήτευση.

Μαρία Μενούνος: «Τώρα χάλασε και η εφεδρική βελόνα μου»

«Δεν παραπονιέμαι συχνά για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά αυτή η ιστορία με τον διαβήτη τύπου 1 δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ετοιμάζομαι να φάω αυτό το υπέροχο σούσι και το στυλό ινσουλίνης μου χάλασε. Και τώρα χάλασε και η εφεδρική βελόνα μου», ανέφερε εκνευρισμένη. «Σοβαρά; Κάνετε πλάκα, έτσι;», έγραψε δίπλα στις φωτογραφίες των ελαττωματικών συσκευών, ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την παραγωγό εταιρεία για άμεση αντικατάσταση.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο χαοτική όταν ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πρόβλημα και στη συσκευή του πατέρα της, ο οποίος πάσχει επίσης από την ίδια ασθένεια.

«Μιλάω με τη Medtronic για να μου στείλουν αντικατάσταση και τώρα χτυπούν και οι ειδοποιήσεις από το CGM του μπαμπά» σημείωσε, προσθέτοντας πως «ο διαβήτης μπορεί να είναι πολύ, πολύ αγχωτικός και τρομακτικός».

Η επιπλοκή από την οποία κινδύνευσε

Η πιο σοκαριστική στιγμή της ανάρτησής της ήταν όταν αποκάλυψε την επικινδυνότητα της πάθησης: «Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε έχω κουραστεί λίγο με όλο αυτό».

Αν και δεν διευκρίνισε αν το περιστατικό οφειλόταν σε σοβαρή υπογλυκαιμία ή άλλη επιπλοκή, η Μενούνος έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για τις καθημερινές μάχες που δίνουν οι ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο.

Το φετινό καλοκαίρι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Η δημοσιογράφος φέτος βρέθηκε τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, ενώ σε ανάρτησή της δεν είχε παραλείψει να δηλώσει πως και του χρόνου το καλοκαίρι θα επιλέξει ελληνικούς προορισμούς, προκειμένου να καταγράψει νέες αναμνήσεις.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Μενούνος είχε γράψει στην ανάρτησή της: «Οικογενειακές αγκαλιές που κράτησαν λίγο περισσότερο, η Αθηνά να κάνει τους πάντες να χαμογελούν μιλώντας ελληνικά, ατελείωτες βουτιές στο Αιγαίο, νησιωτικές εξορμήσεις στο Ιόνιο, ο εορτασμός των 50ών γενεθλίων του αγαπημένου μας φίλου Σωτήρη, στιγμές ουσιαστικής σύνδεσης με φίλους».

iefimerida.gr