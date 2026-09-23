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Ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών με ευθανασία, έχοντας περιγράψει λίγο νωρίτερα με δραματικούς τόνους τους έντονους πόνους και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες.

«Δεν μπορώ πλέον να βγω από το σπίτι μου. Δεν έχω πλέον κοινωνική ζωή. Δεν έχω πλέον καθόλου ζωή. Δεν έχω τίποτα από όσα συνθέτουν την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. (…) Οι γιατροί δεν έχουν πλέον τίποτα να μου προτείνουν», είχε δηλώσει στις 6 Ιανουαρίου στην εφημερίδα L’Est républicain, ανακοινώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να πεθάνει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ίδιος υπεβλήθη σε επέμβαση για βουβωνοκήλη στη δεξιά πλευρά, στις 17 Ιουλίου 2023 κατά την οποία του τοποθετήθηκε μια πρόθεση από πολυπροπυλένιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή ήταν η αρχή μιας «κατηφόρας στην κόλαση». Ο ίδιος υποστήριξε ότι έμεινε ανάπηρος από την διαδικασία.

Ο Αρνό Ντενίς είχε δημιουργήσει μια συλλογικότητα με την ονομασία «Γάλλοι θύματα των προθέσεων για κήλες», η οποία συγκεντρώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που εκφράζουν την απόγνωσή τους για τις ανεπιθύμητες συνέπειες που συνδέονται με τα εμφυτεύματα για τη θεραπεία της κήλης.

«Η απόφαση του Αρνό Ντενίς ελήφθη σε συνεννόηση με τρεις γιατρούς στη Ναμούρ, στο Βέλγιο. Το σώμα του δεν τον υπάκουε πλέον. Είχε χάσει τον έλεγχό του. Ο θάνατός του είναι συνέπεια των έντονων πόνων που υπέφερε εδώ και πολλούς μήνες», δήλωσε στο AFP ο δικηγόρος του, Philippe Courtois.

«Μου ανέθεσε να συνεχίσω προσωπικά τον αγώνα του και να στηρίξω την οικογένειά του», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη προσβάλει την απόφαση για αρχειοθέτηση της καταγγελίας του Denis.

Ο ηθοποιός είχε υποβάλει στις 5 Ιανουαρίου 2026 μήνυση κατά αγνώστων για ακούσιο τραυματισμό, όμως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο στα τέλη Αυγούστου, με την αιτιολογία ότι η παράβαση «δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη». Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Ebra, ο Arnaud Denis είχε εκφράσει την οργή και την απογοήτευσή του για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης: «Ποδοπατούν ό,τι λίγο έχει απομείνει από εμένα».

Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κατέθεσε νέα μήνυση, αυτή τη φορά με παράσταση πολιτικής αγωγής, προκειμένου να ζητήσει «την έναρξη δικαστικής έρευνας». Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι η οικογένεια του Arnaud Denis δεν επιθυμούσε να κάνει δηλώσεις σε αυτό το στάδιο.

Ποιος ήταν ο Αρνό Ντενίς

Ο Αρνό Ντενίς ήταν μαθητής στο δίγλωσσο σχολείο École Jeannine-Manuel, όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο. Στη συνέχεια έφυγε για δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έπαιξε στα αγγλικά στον «Άμλετ» του Σαίξπηρ και στο «Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ.

Με την επιστροφή του στη Γαλλία, παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής με τον Jean Périmony και τον Jean-Laurent Cochet. Στη συνέχεια εισήχθη στο Εθνικό Ανώτερο Ωδείο Δραματικής Τέχνης του Παρισιού, όπου για έναν χρόνο φοίτησε στην τάξη της Dominique Valadié.

Το 2003 ίδρυσε τον θεατρικό θίασο «Les Compagnons de la Chimère», στον οποίο ανέλαβε επίσης καθήκοντα καλλιτεχνικού διευθυντή και σκηνοθέτη. Στον θίασο συμμετείχε και ο Jean-Pierre Leroux, ο οποίος είχε την ευθύνη της διοικητικής διαχείρισής του. Για 15 χρόνια, ο Arnaud Denis σκηνοθέτησε διάφορα θεατρικά έργα, μεταξύ άλλων την «Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο, καθώς και τις «Κατεργαριές του Σκαπέν» και τις «Σοφές γυναίκες» του Μολιέρου.

Το 2008, οι «Les Compagnons de la Chimère» έλαβαν το βραβείο Oulmont του Fondation de France. Το 2009, ο Arnaud Denis τιμήθηκε με το βραβείο Brigadier, το οποίο απονεμήθηκε στο δημαρχείο του Παρισιού.

Το 2011 δημιούργησε τη σόλο θεατρική παράσταση «Autour de la folie», βασισμένη σε κείμενα, μεταξύ άλλων, των Maupassant και Flaubert.

Το 2012 σκηνοθέτησε για πρώτη φορά έργο που είχε γράψει ο ίδιος, το «Nuremberg, la fin de Goering». Στη συνέχεια, το 2016, παρουσίασε το έργο «Le Personnage désincarné» στο Théâtre de la Huchette, με τους Marcel Philippot, Audran Cattin και Grégoire Bourbier.

Το 2021 σκηνοθέτησε το έργο «Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Oscar Wilde στο Théâtre Hébertot.

Το 2024 σκηνοθέτησε τις «Επικίνδυνες σχέσεις» του Choderlos de Laclos στην Comédie des Champs-Élysées, παράσταση για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο του Συνδικάτου Κριτικών.

protothema.gr