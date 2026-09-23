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Δεκατρείς κυπριακές ταινίες διεκδικούν φέτος μια θέση στον χάρτη του κυπριακού και διεθνούς κινηματογράφου μέσα από το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), το οποίο πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Το φετινό πρόγραμμα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στον διαγωνιστικό χαρακτήρα. Παράλληλα με τις προβολές και τα βραβεία, η διοργάνωση διευρύνει τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές της δράσεις, με νέες πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικτύωση δημιουργών, τη σχέση σκηνοθετών και ηθοποιών, την ανάπτυξη κινηματογραφικών σχεδίων και τη διεθνή προβολή κυπριακών ταινιών.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα συμμετέχουν οι ταινίες Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) της Αλεξάνδρας Ματθαίου, Night Shift του Ταλάτ Γκιοκντεμίρ, Sirens της Αργυρώς Νικολάου, Bifurcation: Like Thunder Strike του Ανδρέα Λύρα, Άλας του Κωνσταντίνου Νικηφόρου, Kinds of Fathers του Χρήστου Αρτεμίου, Βαλεντίνος της Σοφίας Αναστασίου, Ταράτσα με Θέα του Δημήτρη Μιχαήλ, Ο Πακετάς του Ερμόλαου Φωτίου, Cinema Rialto του Άντονι Πέτρου, Arasta της Φάτος Ολγκατσέρ, Σιεκκέρικα του Ιάκωβου Μαϊμάρη και Ίκαρος του Χρήστου Καρδάνα.

«Free Eliza» της Αλεξάνδρας Ματθαίου

Οι ταινίες επιλέχθηκαν από 4μελή Προκριματική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Άδωνις Φλωρίδης, ο ιστορικός κινηματογράφου και επιμελητής Δώρος Δημητρίου, η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος Γιάννα Αμερικάνου και ο σκηνοθέτης και επιμελητής Πέτερ Τσέροβσεκ, διευθυντής του FeKK – Ljubljana Short Film Festival.

Νέα βραβεία

Σημαντική αλλαγή στη φετινή διοργάνωση είναι η καθιέρωση δύο νέων διακρίσεων.

Το Audience Award δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους θεατές να επιλέξουν την αγαπημένη τους ταινία από το διαγωνιστικό πρόγραμμα. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €500.

Παράλληλα, το Peer Award είναι μια διάκριση που απονέμεται σε κυπριακή ταινία από επαγγελματίες του ίδιου του κινηματογραφικού και θεατρικού χώρου. Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

«Sirens» της Αργυρώς Νικολάου

Οι κυπριακές ταινίες διεκδικούν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα εθνικά βραβεία, αλλά και τις διεθνείς διακρίσεις της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών είναι το Α’ και Β’ Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους, το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη», το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας και τρεις Τιμητικές Διακρίσεις.

«Άλας» του Κωνσταντίνου Νικηφόρου

Παράλληλα, το φεστιβάλ απονέμει για δεύτερη χρονιά το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου, ύψους €1500, σε ταινία από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Ιορδανία ή την Αίγυπτο.

Οι κυπριακές συμμετοχές διεκδικούν επίσης υποψηφιότητα για τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους.

«Βαλεντίνος» της Σοφίας Αναστασίου

Από το φεστιβάλ στη διεθνή κινηματογραφική αγορά

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται φέτος στις δράσεις που απευθύνονται στους επαγγελματίες του κινηματογράφου. Στο πλαίσιο αυτό, το ISFFC συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Festival Scope Pro, διεθνή επαγγελματική πλατφόρμα που συνδέει φεστιβάλ με programmers, distributors, sales agents και buyers. Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, βραβευμένες ταινίες θα παρουσιαστούν στην πλατφόρμα, με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε επαγγελματίες της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, το φεστιβάλ συνεργάζεται με το TalentBridge της T-Port και συνδιοργανώνει το TalentBridge Cyprus 2026, ένα διήμερο πρόγραμμα για σκηνοθέτες και παραγωγούς, στις 11 και 12 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Actors × Directors Speed Dating, μια νέα δράση που φέρνει σε σύντομες κατ’ ιδίαν συναντήσεις ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου, από τις 17:30 έως τις 19:00, στο Art Studio δίπλα από το Θέατρο Ριάλτο.

«Ο Χώρος Ανάμεσα»

Στο παράλληλο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η ειδική προβολή «Ο Χώρος Ανάμεσα», σε επιμέλεια της Προκριματικής Επιτροπής του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος.

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει ταινίες γυναικών δημιουργών που προσεγγίζουν την εμπειρία της μετατόπισης, της διπλής ταυτότητας και της αναζήτησης του «ανήκειν», εξετάζοντας την κατάσταση του να ζεις «ανάμεσα» σε γλώσσες, τόπους και διαφορετικές εκδοχές του εαυτού.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 18:15, στο Θέατρο Ριάλτο Επί Σκηνής.

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Και για τους νεότερους θεατές

Το φεστιβάλ συνεχίζει επίσης το Shorty Shorts, το παιδικό του πρόγραμμα, μετά την περσινή πρώτη διοργάνωση. Φέτος έχουν επιλεγεί πέντε ταινίες μικρού μήκους ειδικά για παιδιά.

Στο παράλληλο πρόγραμμα επιστρέφουν ακόμη το Shoot n Run, σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, το εργαστήρι σεναριογραφίας What‘s the Story? Cyprus, καθώς και το hub του φεστιβάλ ως χώρος συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το Cinematherapy by Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Τέλος, το ISFFC λειτουργεί και ως εθνικός ανταποκριτής για το Euro Connection XIX, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα συμπαραγωγής ταινιών μικρού μήκους που θα πραγματοποιηθεί στις 2–3 Φεβρουαρίου 2027 στο Clermont-Ferrand. Οι Κύπριοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω του ISFFC μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2026.