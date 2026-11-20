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Σοβαρά ερωτήματα για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή στο κυπριακό ποδόσφαιρο εγείρει υπόμνημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αποκαλύπτοντας «τρύπες» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Από 49 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που εξετάστηκαν δειγματοληπτικά, οι 14 δεν εντοπίστηκαν καν στο φορολογικό μητρώο, ενώ άλλοι 20 φέρονται να μην υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις κατά την περίοδο της εργοδότησης τους στην Κύπρο.

Ακόμη πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι στις 10 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν εντόπισε επαρκή στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι το Τμήμα Φορολογίας έλεγξε κατά πόσο τα εισοδήματα που δήλωσαν ήταν πραγματικά και πλήρη. Δεν τεκμηριώνεται, δηλαδή, ότι το κράτος διασταύρωσε τις δηλωμένες απολαβές με τα συμβόλαια και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να εξακριβώσει εάν οι ποδοσφαιριστές δήλωσαν πράγματι όλα όσα εισέπραξαν. Είναι ενδεικτική η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «οι φορολογίες φαίνεται να επιβλήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στη βάση των δηλώσεων των φορολογουμένων».

Προλογίζοντας το υπόμνημα, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, επισημαίνει ότι «η ευθύνη του κράτους δεν περιορίζεται στη θέσπιση φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά επεκτείνεται στη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής τους».

Ο έλεγχος της φορολογικής συμμόρφωσης των ποδοσφαιριστών είχε αρχίσει τον περασμένο Φεβρουάριο, έχοντας διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία μέχρι το 2023. Αρχικά εξετάστηκαν 100 ποδοσφαιριστές από 10 ομάδες της Α’ Κατηγορίας, κυρίως της περιόδου 20216 -2026. Εξ αυτών επιλέχθηκαν 49 περιπτώσεις αυξημένου φορολογικού κινδύνου, δηλαδή ποδοσφαιριστές για τους οποίους υπήρχαν στοιχεία που δικαιολογούσαν περαιτέρω φορολογικό έλεγχο, όπως η πολυετής παρουσία τους στην Κύπρο, οι προηγούμενες απολαβές τους στο εξωτερικό και πιθανές αποκλίσεις στα εισοδήματά τους.

Έφυγαν χωρίς να ελεγχθούν

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι 16 από τους 20 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη αποχωρήσει από την Κύπρο, χωρίς να εντοπιστούν οι φορολογικές τους δηλώσεις, παράμετρος η οποία καθιστά δυσκολότερη τη διερεύνηση και είσπραξη ενδεχόμενων οφειλών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τους 14 ποδοσφαιριστές που δεν εντοπίστηκαν στο φορολογικό μητρώο, οι 13 είχαν συμβατική παρουσία στην Κύπρο άνω των 183 ημερών σε τουλάχιστον ένα έτος. Ορισμένοι αγωνίζονταν σε κυπριακές ομάδες για χρόνια, με μία περίπτωση να εκτείνεται από το 2018 μέχρι το 2024. Και οι 14 έχουν πλέον αποχωρήσει στο εξωτερικό, χωρίς να έχει εξακριβωθεί κατά πόσο εκπλήρωσαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η πληροφορία εργοδότησης «δεν φαίνεται να αξιοποιείται συστηματικά από το Τμήμα Φορολογίας», ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις αυξημένου φορολογικού κινδύνου. Υποδεικνύεται, μάλιστα, ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις που εντοπίζονται μετά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών «ενδέχεται να είναι σημαντικά δυσκολότερο να διερευνηθούν και να εισπραχθούν».

Πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα

Αποκαλυπτικά είναι και τά ευρήματα για την περιουσία ποδοσφαιριστών. Σε μία περίπτωση εντοπίστηκαν ακίνητα αξίας άνω του €1 εκ. και δύο οχήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας €200.000. Σε άλλες δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν οχήματα αξίας €300.000 και €125.000 αντίστοιχα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι «η κατοχή περιουσίας σημαντικής αξίας δεν συνιστά, από μόνη της, ένδειξη φοροδιαφυγής ή αδήλωτου εισοδήματος». Τονίζει, ωστόσο, ότι «αποτελεί στοιχείο που δικαιολογεί περαιτέρω φορολογική διερεύνηση».

Αίσθηση προκαλεί η περίπτωση Κύπριου ποδοσφαιριστή, ο οποίος το 2019 μετακινήθηκε από ακαδημία σε ομάδα Α΄ Κατηγορίας, αλλά υπέβαλε για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το 2021, δηλώνοντας εισόδημα άνω των €170.000 από την ίδια ομάδα. Η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει ότι το Τμήμα Φορολογίας όφειλε να διερευνήσει τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο ποδοσφαιριστής είχε εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν και κατά πόσο προέκυπταν φορολογικές υποχρεώσεις.

Προβληματισμό προκαλούν και οι μεγάλες αποκλίσεις απολαβών δύο ξένων ποδοσφαιριστών. Ο μεν ένας, δήλωσε μηνιαίο εισόδημα στην Κύπρο €11.480 στην Κύπρο, έναντι €40.203 στην προηγούμενη ομάδα του. Ο δε δεύτερος, €2.807, έναντι €14.838. Πρόκειται για μειώσεις 71% και 81%, τις οποίες η Ελεγκτική θεωρεί ότι χρήζουν διερεύνησης. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, οι αποκλίσεις αυτές «δεν συνιστούν αυτόματα φοροδιαφυγή», αποτελούν όμως «εύλογο δείκτη υψηλού κινδύνου που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και επαλήθευσης».

Παράλληλα, σε οκτώ περιπτώσεις ξένων ποδοσφαιριστών δηλώθηκαν μόνο απολαβές από κυπριακές ομάδες, παρά την προηγούμενη παρουσία τους στο εξωτερικό κατά το ίδιο φορολογικό έτος.

Στο μικροσκόπιο και τα συμβόλαια

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θέτει στο μικροσκόπιο και το ενδεχόμενο οι πραγματικές απολαβές ποδοσφαιριστών να ήταν μεγαλύτερες από εκείνες που δηλώνονταν στο Τμήμα Φορολογίας. Ζητεί να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχαν πρόσθετες αμοιβές, πριμ και άλλες παροχές που δεν δηλώθηκαν, καθώς και παράλληλες συμφωνίες με τις ομάδες τους, πέραν των επίσημων συμβολαίων. Πρόκειται για ενδεχόμενα που, όπως διευκρινίζει η ίδια, δεν έχουν επιβεβαιωθεί και απαιτούν φορολογικό έλεγχο. Στο υπόμνημα γίνεται, μάλιστα, ειδική αναφορά στον «ενδεχόμενο κίνδυνο υποδήλωσης εισοδημάτων» και στην ανάγκη να εξεταστεί η «πιθανότητα ύπαρξης παράλληλων συμβατικών συμφωνιών».

Προχωρεί κι ένα ακόμη βήμα, ζητώντας να διεξαχθεί εξατομικευμένη εξέταση των 49 περιπτώσεων, διασταύρωση στοιχεία με την ΚΟΠ και ενδεχόμενη επέκταση του ελέγχου σε ολόκληρη την Α’ κατηγορία.

Στις συστάσεις της καθιστά σαφείς τις ευθύνες του κράτους, υποδεικνύοντας ότι «η αποτελεσματική φορολογική εποπτεία πρέπει να στηρίζεται στην έγκαιρη πρόληψη και στον στοχευμένο έλεγχο, και όχι αποκλειστικά στον εκ των υστέρων εντοπισμό παραλείψεων». Το υπόμνημα δεν τεκμηριώνει αποδεδειγμένη φοροδιαφυγή. Αναδεικνύει, ωστόσο, σοβαρές αδυναμίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, που ενδέχεται να επέτρεψαν να περάσουν απαρατήρητες φορολογικές παραβάσεις.