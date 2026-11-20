Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πυρκαγιά στον πρώτο όροφο οικίας στη Λευκωσία ξέσπασε, γύρω στις 14:00, το μεσημέρι της Πέμπτης (19/11).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, το οποίο χρησιμοποιείτο ως γραφείο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε άλλους χώρους.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από υπερφόρτωση πολύπριζου που βρισκόταν εντός του δωματίου.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 14:39.