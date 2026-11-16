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Συναγερμός σήμανε, χθες το απόγευμα, στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην επαρχία Πάφου μετά από καψαλίσματα.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι χθες γύρω στις 18:11, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ανοικτή περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Χούλου και Κούρδακα, στην επαρχία Πάφου.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπίου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:01.

Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου οκτώ δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από καψαλίσματα στην περιοχή.